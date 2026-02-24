Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

CORE APRUEBA DISEÑO DE LA PRIMERA POSTA DE SALUD RURAL EN PRIMAVERA

​Consejo Regional dio luz verde a la etapa de diseño del recinto que se emplazará en Cerro Sombrero y beneficiará a 679 personas.

IMG_1109

​Con 14 votos a favor y 1 en contra, el Consejo Regional aprobó la etapa de diseño para la futura Posta de Salud Rural de la comuna de Primavera, iniciativa que marca un avance significativo en infraestructura sanitaria para Cerro Sombrero.

​El proyecto contempla el desarrollo de la consultoría para un establecimiento de aproximadamente 370 metros cuadrados, que incluirá dos box multipropósito, box dental, box gineco-obstétrico, box de procedimientos, sala de espera, SOME, sala de esterilización, recintos de apoyo y una solución habitacional para el funcionario permanente.

​Primavera es actualmente la única comuna de la región que no cuenta con un establecimiento público de salud, situación que ha obligado a realizar atenciones en dependencias provisorias como la sede social, la escuela o la clínica de ENAP, sin cumplir con estándares sanitarios adecuados.

​La alcaldesa Karina Fernández destacó que se trata de un hito tras más de 11 años de gestiones, señalando que la futura posta se construirá en un terreno municipal cercano al centro urbano de Cerro Sombrero. La etapa de diseño considera una inversión de M$66.360 y beneficiará directamente a 679 personas.

​Desde el Consejo Regional, representantes de Tierra del Fuego subrayaron la importancia estratégica del proyecto, considerando el alto flujo vehicular por la ruta internacional CH-257 y la necesidad de fortalecer la red de atención primaria en uno de los territorios más aislados de la Región de Magallanes.

Rodolfo Cárdenas Consejero regional por Tierra del Fuego

CORE RODOLFO CÁRDENAS ANALIZA AVANCES CLAVE PARA TIERRA DEL FUEGO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA PROGRAMACIÓN ESPECIAL POR EL MES DE LA MUJER

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

