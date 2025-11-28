28 de noviembre de 2025
MATA GUANACO O NENEO MACHO: ESTE ARBUSTO FLORECE CADA PRIMAVERA Y CUBRE DE ROJO A LA PATAGONIA CHILENA
Una vez al año, cuando la primavera llega al sur, la Patagonia chilena se transforma: Los valles y cerros dejan atrás los tonos grises de su estepa para cubrirse de un vibrante rojo.
Este es el espectáculo natural que ofrece la floración del mata guanaco o neneo macho (Anarthrophyllum desideratum), un hermoso arbusto que se mantiene como un misterio para los especialistas, debido a la escasa investigación de su biología e historia.
Mata guanaco: La bola de fuego de la Patagonia
Como reseña Ladera Sur, el mata guanaco es "un arbusto siempreverde de la familia de las fagáceas (legumbres), de aspecto globoso y color grisáceo", que apenas mide 60 centímetros
Los especímenes pueden encontrarse en las regiones de Aysén y Magallanes, específicamente "en bosques altos, estepas o zonas con nula o casi nula vegetación".
Sus flores rojas tienen una brillante apariencia que hacen que la planta luzca como una "bola de fuego" y expertos incluso evalúan su potencial decorativo, a pesar de que aún no se la ha domesticado.
Además de su belleza, también se mantienen los usos tradicionales del mata guanaco: se le atribuyen propiedades expectorantes y, por su naturaleza ignífera, fue utilizada como combustible por los antiguos pobladores de la zona.
Fuente: megatiempo.cl
PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”
El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.
