Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

MATA GUANACO O NENEO MACHO: ESTE ARBUSTO FLORECE CADA PRIMAVERA Y CUBRE DE ROJO A LA PATAGONIA CHILENA

​Una vez al año, cuando la primavera llega al sur, la Patagonia chilena se transforma: Los valles y cerros dejan atrás los tonos grises de su estepa para cubrirse de un vibrante rojo.

mataguanaco

Este es el espectáculo natural que ofrece la floración del mata guanaco o neneo macho (Anarthrophyllum desideratum), un hermoso arbusto que se mantiene como un misterio para los especialistas, debido a la escasa investigación de su biología e historia.

Mata guanaco: La bola de fuego de la Patagonia

Como reseña Ladera Sur, el mata guanaco es "un arbusto siempreverde de la familia de las fagáceas (legumbres), de aspecto globoso y color grisáceo", que apenas mide 60 centímetros

Los especímenes pueden encontrarse en las regiones de Aysén y Magallanes, específicamente "en bosques altos, estepas o zonas con nula o casi nula vegetación". 

Sus flores rojas tienen una brillante apariencia que hacen que la planta luzca como una "bola de fuego" y expertos incluso evalúan su potencial decorativo, a pesar de que aún no se la ha domesticado.

Además de su belleza, también se mantienen los usos tradicionales del mata guanaco: se le atribuyen propiedades expectorantes y, por su naturaleza ignífera, fue utilizada como combustible por los antiguos pobladores de la zona.

Fuente: megatiempo.cl 



TALLER DE GOBERNANZA BUSCA FORTALECER LA RED DE TRABAJO BINACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE TURBERAS DE LA PATAGONIA

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: “SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA”

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

natalesincendioforestales

PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA ACCIONES PREVENTIVAS ANTE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

Run Colors 1

ESTE DOMINGO SE LLEVARÁ A CABO LA CUARTA VERSIÓN DE RUN COLORS PORVENIR