24 de enero de 2026

IMPRESIONANTE REGISTRO DE TUCÚQUERE EN MAGALLANES DESTACA SU CLAVE ROL EN EL CONTROL DE PLAGAS

El búho magallánico es una de las aves rapaces más emblemáticas del extremo sur y cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas patagónicos.

Un impactante registro compartido por Reserva Magallanes volvió a poner en valor la presencia del tucúquere en los ecosistemas del extremo sur. Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, muestran al ave en plena acción y fueron acompañadas del mensaje: “¿Por qué llamar al circuito Los Tucuqueres de esa manera? He aquí la respuesta… La segunda fotografía nos demuestra su importancia en el control de plagas”.

El búho magallánico, conocido popularmente como tucúquere, es una de las aves rapaces nocturnas más grandes y representativas de la Región de Magallanes. Su silencioso desplazamiento durante la noche lo convierte en un eficiente cazador y en una especie clave para mantener el equilibrio natural, especialmente en zonas rurales y áreas naturales.

Esta ave habita a lo largo de todo Chile, desde la Región de Arica y Parinacota hasta Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos. Puede medir entre 50 y 60 centímetros de altura y presenta un plumaje de tonos cafés y grisáceos, lo que le permite camuflarse en la estepa patagónica, sectores cordilleranos y zonas boscosas del sur austral.

En Magallanes, el tucúquere cumple un rol fundamental como controlador natural de roedores, ayudando a evitar la proliferación de especies que pueden afectar tanto a la fauna nativa como a actividades humanas. Su presencia es considerada un indicador de ecosistemas saludables.

https://www.instagram.com/p/DT5Up1jkSYa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Pese a su relevancia ecológica, esta especie enfrenta diversas amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat, atropellos en rutas rurales y la persistencia de mitos que lo asocian erróneamente a malos augurios, lo que ha derivado en persecuciones injustificadas.

Desde organismos ambientales y de conservación se reiteró el llamado a proteger al tucúquere y respetar su entorno. En caso de encontrar un ejemplar herido o en riesgo, se recomienda no manipularlo y dar aviso a instituciones como el Servicio Agrícola y Ganadero, CONAF o centros de rescate de fauna silvestre.


MUNDO GEEK EPISODIO 2

MUNDO GEEK ANALIZA EL REGRESO DE SILENT HILL Y LOS RUMORES DE REMAKES EN RESIDENT EVIL

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

IMPRESIONANTE REGISTRO DE TUCÚQUERE EN MAGALLANES DESTACA SU CLAVE ROL EN EL CONTROL DE PLAGAS

CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 5.600 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

NEMA INICIA FORMACIÓN DOCENTE PARA PREPARAR A MAGALLANES ANTE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA