RECOLECTORAS DE FRUTOS Y HONGOS DE MAGALLANES REALIZAN GIRA DE INNOVACIÓN BIOSILVESTRE INIA-FIA A AYSÉN

Mujeres recolectoras y productoras de frutos y hongos silvestres de Magallanes participaron en una gira técnica a la Región de Aysén, orientada a fortalecer capacidades productivas, promover la innovación y poner en valor el patrimonio del bosque austral.

La gira de innovación, apoyada por la Agencia FIA, reunió a 12 mujeres, vinculadas a la recolección sustentable de frutos y hongos silvestres, la elaboración de productos con valor agregado y el desarrollo de emprendimientos con identidad territorial, con el objetivo de fortalecer sus capacidades productivas, de innovación y comercialización, mediante el intercambio de experiencias exitosas con mujeres agroinnovadoras de la Región de Aysén.

La iniciativa se desarrolló entre el 6 y el 12 de enero de 2026 en distintas localidades de la Región de Aysén, donde las participantes conocieron experiencias lideradas por mujeres y jóvenes rurales que han avanzado desde la recolección tradicional hacia modelos productivos más formales y sostenibles, así como en la formación de emprendimientos y microempresas.

Entre las visitas se encuentra la agrupación “Mi Taller Che”, en Villa Ortega, reconocida por su organización comunitaria y la realización del Festival de la Morilla; “Sabores del Bosque”, emprendimiento liderado por Nancy Cadagán, que integra recolección sustentable, procesamiento y experiencias territoriales asociadas al bosque; y “Maquihuales”, iniciativa encabezada por Albina Aburto en Villa Mañihuales, dedicada a la recolección y transformación de maqui con identidad local. Lo anterior se desarrolló durante los primeros días de la gira.

La gira también consideró la visita a la Cooperativa “Ajora”, organización de jóvenes rurales que elabora productos con valor agregado a partir de hongos de los bosques de Aysén, así como al emprendimiento “Sabores de Campo”, liderado por Amanda Rivera, donde se desarrollan productos en base a frutos silvestres. Además, Amanda Rivera es agricultora TAS y cuenta con acompañamiento técnico de INIA.

Se continuó con la visita al académico Fabián Jaña, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Aysén, junto a su equipo, quienes lideran estudios de moléculas en torno a frutos y hongos silvestres de Aysén. Otra visita relevante fue el ingreso a las salas de procesos de Fungi Austral, emprendimiento de la joven Edith Ruiz, quien trabaja en la domesticación de hongos y en la elaboración de extractos combinados con frutos silvestres, logrando nuevos e innovadores productos. Esta joven emprendedora fue recientemente premiada por FIA como Mujer Agroinnovadora de Aysén.

Por último, la última jornada de trabajo estuvo dedicada a visitar a un patrimonio humano vivo de la región: la señora Juana Vega, con sus hierbas de la empresa “La Paramela”, quien cuenta con un secador natural diseñado para territorios con vientos extremos, como los de nuestra región. En esta jornada, las asistentes sostuvieron un encuentro con el comité de recolectoras “Las Collallas” de Río Ibáñez, quienes dieron a conocer su proceso de transformación desde recolectoras a productoras de helados, jugos y mermeladas de calafate y mosqueta, consagrando su oficio en el evento que lideran año a año, “La Fiesta del Calafate”.

Finalmente, el grupo se despidió de la región visitando el monumento de la naturaleza que se proyecta de la mano de Alicia Haro, mujer premiada por FIA como Agroinnovadora y presidenta de la Red MAI de Aysén, espacio que presenta el potencial de reunir distintos productos turísticos que relatan el territorio y proyectan nuevas ideas hacia el futuro.

Sistemas alimentarios más sostenibles en el sur austral

“Estas visitas han permitido un intercambio directo de conocimientos en recolección sustentable, agregación de valor, innovación y asociatividad, abordando brechas que históricamente han enfrentado las mujeres recolectoras del sur austral, como la informalidad, el acceso a tecnologías apropiadas y la falta de redes de apoyo”, señaló Claudia Gómez Nome, directora regional (i) de INIA Kampenaike. La directora invitó a todas y todos los interesados a participar en las charlas de difusión que se realizarán en Punta Arenas el 20 de enero y en Puerto Natales el 28 de enero (inscripciones en [email protected]).

Por su parte, el seremi (S) de Agricultura de Magallanes, Gabriel Zegers, explicó que: “Esta iniciativa surge de la necesidad de agricultoras y recolectoras silvestres por conocer casos de éxito que permitan ampliar su trabajo actual, mirando hacia una región hermana como Aysén. El compromiso del MINAGRI, mediante las herramientas de FIA, es propiciar espacios para el intercambio de saberes a través de giras nacionales, algo vital dadas las condiciones de aislamiento de nuestra región”.

“Desde la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) consideramos que esta gira se alinea directamente con nuestros lineamientos estratégicos, orientados a la adaptación y mitigación al cambio climático y al fortalecimiento de sistemas alimentarios sostenibles, a partir de procesos de innovación con pertinencia territorial y uso sustentable de los recursos del bosque. Esta experiencia permite que las recolectoras de Magallanes conozcan y adapten modelos de asociatividad, agregación de valor y formalización ya desarrollados, avanzando hacia sistemas alimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles en el sur austral”, señaló Esperanza Garrido, representante regional (S) de FIA en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

