ESTABLECIMIENTO DEL SLEP MAGALLANES DESTACAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE EXCELENCIA

​El Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de Excelencia (SNED) dio a conocer la lista de establecimientos educacionales destacados por su rendimiento educativo que recibirán una subvención especial que beneficia directamente a los docentes y asistentes de la educación.



En el caso de la educación pública de Magallanes, 22 escuelas y liceos del SLEP recibirán la subvención por desempeño de excelencia en el periodo 2026-2027.



Doce establecimientos recibirán este beneficio al 100%. Se trata de las escuelas Elba Ojeda Gómez, España, Libertador Bernardo O’Higgins R. (Puerto Natales), Pedro Sarmiento de Gamboa, Juan Williams, Patagonia, Punta Delgada, Puerto Harris, Ignacio Carrera Pinto, Nicolás Mladinic, el Liceo Luis Alberto Barrera y el Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel.



En tanto, los recintos educativos que recibirán el beneficio al 60% son las escuelas Villa Las Nieves, República Argentina, Diego Portales, Seno Obstrucción, Bernardo de Bruyne, Puerto Toro, Miguel Montecinos, Rotario Paul Harris y los liceos Juan Bautista Contardi y Donald McIntyre Griffiths.

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Entre los parámetros que se consideran para seleccionar a los establecimientos con mejores desempeños se cuentan sus resultados en la prueba Simce, la incorporación de innovaciones educativas y el apoyo de agentes externos en el quehacer pedagógico, la integración de grupos con dificultades de aprendizaje y la integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento.







