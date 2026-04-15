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15 de abril de 2026

ACTIVAN PLAN DE ACCIÓN PARA SOLUCIONAR INUNDACIONES EN GIMNASIO DEL LICEO GABRIELA MISTRAL DE PUERTO NATALES

​ Autoridades definieron medidas inmediatas y un proyecto estructural para abordar una problemática que afecta al establecimiento desde 2023

inundacionesliceogm

El Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, realizó una visita al Liceo Bicentenario Gabriela Mistral de Puerto Natales, instancia en la que constató en terreno la situación que afecta al gimnasio del establecimiento, el cual presenta problemas de carácter estructural asociados a las lluvias, situación que se ha reiterado desde el año 2023.


Durante la jornada de este miércoles, la autoridad sostuvo una reunión de trabajo junto al director ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes (SLEP), Jorge Valdés, donde se analizó en detalle el origen de la problemática, identificando dificultades en el sistema de cámaras, donde confluyen aguas lluvias y del alcantarillado, lo que ha provocado reiterados episodios de inundación.


A partir de este diagnóstico, se definieron acciones concretas para abordar la situación. En el corto plazo, se impulsará un proyecto de emergencia que será presentado a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, con el objetivo de gestionar recursos desde el Ministerio de Educación. Paralelamente, se evaluarán intervenciones inmediatas, como el destape y mantención de cámaras, para mitigar el riesgo de nuevas inundaciones ante lluvias intensas.


En una línea de mediano y largo plazo, se avanzará en el desarrollo de un proyecto estructural que permita dar una solución integral y definitiva al problema del gimnasio, considerando tanto las aguas lluvias como las condiciones del sistema de alcantarillado y la configuración del terreno.


El delegado presidencial provincial señaló que “hemos estado en terreno revisando esta situación y hoy podemos señalar que no solo existe un diagnóstico claro, sino también acciones concretas en marcha. Estamos coordinando apoyos con la Seremi de Educación, el Ministerio y el Gobierno Regional para avanzar en una solución que entregue respuestas reales a la comunidad educativa, especialmente considerando la llegada del invierno”.


Por su parte, el director ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés, indicó que “hemos definido avanzar en un proyecto de emergencia y en medidas inmediatas que nos permitan enfrentar esta situación en el corto plazo, mientras trabajamos en una solución de carácter estructural”.


En tanto, la directora del establecimiento, Ximena Velásquez, valoró la presencia de las autoridades y las medidas adoptadas, destacando que “estas gestiones permiten avanzar de manera concreta hacia una solución definitiva para una problemática que afecta hace tiempo a nuestra comunidad educativa”.

Asimismo, las autoridades sostuvieron un diálogo con el presidente del Centro de Estudiantes, Bastián Hernández Villegas, alumno de 2°C, quien valoró la visita en terreno y la disposición para avanzar en soluciones.


Desde la Delegación Presidencial Provincial se reafirmó el compromiso de continuar articulando acciones interinstitucionales que permitan dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades del establecimiento, resguardando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

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