21 de abril de 2026
LICEO SARA BRAUN ELIGE A SU NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES
Nuevamente tres listas se disputan los destinos de la representación estudiantil del emblemático liceo magallánico.
Ha concluido hoy martes 21 de abril el proceso de campaña en que las y los estudiantes que integran las tres listas en competencia, buscan convencer a los más de 300 posibles votantes que mañana miércoles 22 de abril elegirán a su nuevo centro de estudiantes para este 2026, año particularmente relevante ante la cercanía del aniversario 120 del emblemático plantel educativo magallánico.
Las 3 listas son integradas por los y las siguientes estudiantes.
Lista 1: Presidenta: Javiera Soto Ulloa - 3°B, Vicepresidenta: Antonia Gutiérrez Bahamonde - 3°C, Tesorera: Barbara Vera Borquez - 3°B y Secretaria: Francis Ojeda Vargas - 3°D.
Lista 2: Presidenta: Yaritza Barría Oyarzún - 4°C, Vicepresidenta: Anahí Torres Ovando - 4°B, Tesorero: Joaquin Levitureo Alvarado 3°A y Secretaria: Trinidad Gómez Díaz - 3°C.
Lista 3: Presidenta: Ana Camila Anchico - 3°B, Vicepresidenta: Elis Obregón Valencia - 2°B, Tesorera: María de los Ángeles Toro Garreta - 3°C y Secretaria: Guadalupe Carrizo Narváez - 2°B.
El proceso ha sido conducido por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) integrado por estudiantes de cada uno de los cuatro niveles del liceo (Julieta Hidalgo Mansilla – 1°C, Pía Soto Sánchez – 2°D, Francisca Rivera Torres - 3°D y José Zambrano Nava- 4ºC) y asesorados por la profesora encargada de Formación Ciudadana Daniela Ruiz y el equipo de Convivencia Escolar.
Ayer lunes, las listas se enfrentaron a un foro-debate llamado “Sara Braun decide”, formato en donde presentaron sus planes de trabajo y fueron consultados por sus propuestas por parte de la comunidad educativa.
La lista que resulte ganadora será investida el viernes 24 en un acto protocolar.
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