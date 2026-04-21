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21 de abril de 2026

LICEO SARA BRAUN ELIGE A SU NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES

Nuevamente tres listas se disputan los destinos de la representación estudiantil del emblemático liceo magallánico.

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​Ha concluido hoy martes 21 de abril el proceso de campaña en que las y los estudiantes que integran las tres listas en competencia, buscan convencer a los más de 300 posibles votantes que mañana miércoles 22 de abril elegirán a su nuevo centro de estudiantes para este 2026, año particularmente relevante ante la cercanía del aniversario 120 del emblemático plantel educativo magallánico.

 
Las 3 listas son integradas por los y las siguientes estudiantes.

 
Lista 1: Presidenta: Javiera Soto Ulloa - 3°B, Vicepresidenta: Antonia Gutiérrez Bahamonde - 3°C, Tesorera: Barbara Vera Borquez - 3°B y Secretaria: Francis Ojeda Vargas - 3°D.

 
Lista 2: Presidenta: Yaritza Barría Oyarzún - 4°C, Vicepresidenta: Anahí Torres Ovando - 4°B, Tesorero: Joaquin Levitureo Alvarado 3°A y Secretaria: Trinidad Gómez Díaz - 3°C.

 
Lista 3: Presidenta: Ana Camila Anchico - 3°B, Vicepresidenta: Elis Obregón Valencia - 2°B, Tesorera: María de los Ángeles Toro Garreta - 3°C y Secretaria: Guadalupe Carrizo Narváez - 2°B.

 
El proceso ha sido conducido por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) integrado por estudiantes de cada uno de los cuatro niveles del liceo (Julieta Hidalgo Mansilla – 1°C, Pía Soto Sánchez – 2°D, Francisca Rivera Torres - 3°D y José Zambrano Nava- 4ºC) y asesorados por la profesora encargada de Formación Ciudadana Daniela Ruiz y el equipo de Convivencia Escolar.

 
Ayer lunes, las listas se enfrentaron a un foro-debate llamado “Sara Braun decide”, formato en donde presentaron sus planes de trabajo y fueron consultados por sus propuestas por parte de la comunidad educativa.

 
La lista que resulte ganadora será investida el viernes 24 en un acto protocolar.

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