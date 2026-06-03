3 DE JUNIO DE 1940: DUNKERQUE Y LOS BOMBARDEOS SOBRE PARÍS MARCARON LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL

La edición de El Magallanes publicada el lunes 3 de junio de 1940 informó sobre una nueva oleada de ataques aéreos alemanes en los suburbios de París. El conflicto avanzaba hacia la capital francesa y los titulares reflejaban el creciente impacto de la ofensiva militar en Europa occidental.

El diario también destacó que más de doscientos mil soldados aliados habían sido evacuados hacia Inglaterra desde el campo fortificado de Dunkerque. La retirada constituía uno de los principales acontecimientos de la guerra y ocupaba un lugar central en la información internacional que recibían los habitantes de Magallanes.

En el ámbito nacional, la agenda incluía denuncias por intervención electoral y la decisión del Gobierno de extender su declaración de neutralidad ante el conflicto entre Alemania y Holanda. La edición muestra cómo Chile seguía con cautela una guerra lejana geográficamente, pero cada vez más relevante para el escenario político y económico mundial.

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