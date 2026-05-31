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31 de mayo de 2026

MINVU ENTREGÓ 123 SUBSIDIOS PARA COMPRA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MAGALLANES

​La asignación corresponde al Segundo Llamado 2025 del Programa para Sectores Medios y Emergentes (DS01), beneficiando a postulantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

subsidios 01 mayo 7

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó 123 certificados de subsidio habitacional correspondientes al Segundo Llamado 2025 del Programa para Sectores Medios y Emergentes (DS01), beneficio que considera una asignación total de 48.590 UF para postulantes individuales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La ceremonia se realizó en Punta Arenas y contó con la participación de autoridades regionales y beneficiarios seleccionados en marzo de este año. El subsidio está dirigido a personas que no poseen una vivienda y cuentan con capacidad de ahorro para adquirir una propiedad nueva o usada, o bien construir en un terreno propio o cedido mediante la modalidad de densificación predial.

Durante la actividad, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, informó que este beneficio puede ser utilizado en proyectos habitacionales de integración social y territorial, como Ciudad de Los Vientos, iniciativa que contempla la construcción de 750 viviendas y departamentos. Además, señaló que se proyectan nuevos conjuntos habitacionales destinados a sectores medios en terrenos administrados por el Estado.

La autoridad también destacó la necesidad de ampliar la oferta habitacional en la región, señalando que se están evaluando alternativas para impulsar proyectos de menor escala en terrenos urbanos bien ubicados, permitiendo la participación de constructoras locales y generando más opciones para las familias beneficiarias.

En la ceremonia también se dieron a conocer anuncios realizados por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje Capdeville, entre ellos la futura creación de un Tramo 4 del subsidio DS01, que permitirá adquirir viviendas de hasta 4.500 UF en zonas extremas. Asimismo, se informó sobre el fortalecimiento del Fondo de Garantía Estatal (FOGAES) para créditos hipotecarios y el avance de la iniciativa denominada “Operación Sitio 2.0”, orientada a habilitar terrenos estatales para nuevos proyectos habitacionales.

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