CHILE AVANZA EN PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA ADOLESCENTES QUE HAN COMETIDO DELITOS SEXUALES

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil realizó en Santiago el seminario “Abordaje de conductas de connotación sexual: claves para la intervención”, instancia que reunió a especialistas, equipos técnicos y representantes de organismos vinculados a la justicia juvenil para analizar estrategias de intervención dirigidas a adolescentes que han cometido delitos sexuales.

La actividad marcó un hito en el desarrollo de programas especializados para este grupo de jóvenes. La directora nacional del servicio, Rocío Faúndez García, explicó que la institución se encuentra avanzando en el cumplimiento de los compromisos de la reforma al sistema de justicia juvenil, incorporando modelos de intervención específicos para distintos perfiles de adolescentes. En ese contexto, destacó la importancia de compartir evidencia y lineamientos que permitan fortalecer una atención especializada.

Durante el seminario se abordaron dos realidades distintas: adolescentes que ingresan al sistema por haber cometido delitos sexuales y jóvenes que cumplen sanciones por otros delitos, pero que presentan conductas de connotación sexual durante su permanencia en centros de privación de libertad. Los expositores coincidieron en que ambas situaciones requieren respuestas diferenciadas, con herramientas de evaluación, prevención e intervención ajustadas a cada caso.

Como parte de este trabajo, el Servicio presentó avances derivados de una consultoría desarrollada junto a UNICEF y el Centro UC Justicia y Sociedad, que permitirá diseñar programas especializados, fortalecer el abordaje terapéutico en materias como trauma, sexualidad y consentimiento, además de incorporar herramientas específicas para la evaluación de riesgo y prevención de reincidencia.

La jornada contó con la participación de investigadores, representantes de organizaciones especializadas y actores del sistema de justicia juvenil. Entre los temas analizados destacó la baja tasa de reincidencia sexual en adolescentes en comparación con otros delitos, así como la necesidad de fortalecer la capacitación de los equipos profesionales y la coordinación entre instituciones para mejorar los procesos de reinserción social.

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