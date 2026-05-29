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29 de mayo de 2026

H&M LLEGA A PUNTA ARENAS Y REABRIRÁ SU RENOVADA TIENDA EN ALTO LAS CONDES

​El próximo 18 de junio, H&M reinaugurará su tienda en Mall Alto Las Condes incorporando el formato H&M HOME. Además, la compañía continuará fortaleciendo su expansión en Chile con la llegada de una nueva tienda en el sur del país durante el segundo semestre de este año.

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​H&M continúa fortaleciendo su presencia en Chile y anuncia que durante este año abrirá una nueva tienda en Punta Arenas en el Mall Espacio Urbano Pionero, marcando un importante hito para la compañía y ampliando su presencia a nuevas ciudades del país. Con esta apertura, la marca alcanzará un total de 31 tiendas a nivel nacional.

 
Este anuncio se suma además a la próxima reapertura de la tienda H&M en Alto Las Condes, programada para el próximo 18 de junio. La tienda fue completamente remodelada bajo el nuevo estándar global de la marca e incorporará nuevas experiencias, tecnología y el formato H&M HOME.

 
“Estamos muy felices de seguir creciendo en Chile y poder llegar próximamente a Punta Arenas, acercando nuestra propuesta de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, a más personas en el país. Al mismo tiempo, la reapertura de Alto Las Condes representa nuestra evolución como marca y el compromiso constante por ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes”, señaló Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.

 
La renovada tienda de Mall Alto Las Condes incorpora importantes mejoras en experiencia, tecnología y diseño. Entre sus principales novedades destaca la llegada de H&M HOME y la incorporación de cajas self check-out, convirtiéndose en la primera tienda del Sales Market de Chile, Perú, Uruguay y Paraguay en implementar este sistema.

 
La remodelación también contempla nuevos espacios, fitting rooms renovados, mejoras en eficiencia energética y una experiencia de compra más moderna, cómoda e inspiradora para sus clientes.

 
Como parte de esta reapertura, H&M realizará distintas activaciones especiales durante la mañana, incluyendo sorpresas y regalos para quienes visiten la tienda y sean parte de este importante hito para la marca.

 
Próximamente, la marca entregará más detalles sobre la ubicación y fecha de apertura de su futura tienda en Punta Arenas.


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