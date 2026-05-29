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29 de mayo de 2026

ACADÉMICO JUAN CARLOS JUDIKIS INICIA CANDIDATURA A RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA EL PERÍODO 2026-2030

A través de un correo electrónico dirigido a la comunidad universitaria –durante la mañana del día de inicio oficial de la campaña– el candidato planteó la necesidad de abrir una nueva etapa para la institución, basada en un liderazgo "capaz de renovar la confianza, fortalecer la identidad universitaria y proyectar a la UMAG hacia el futuro desde el trabajo colectivo".

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Con un llamado a fortalecer la transparencia, la participación democrática y la reconstrucción del tejido social universitario, el académico Juan Carlos Judikis Preller anunció oficialmente el inicio de su candidatura a Rector de la Universidad de Magallanes para el período 2026-2030.

A través de un correo electrónico dirigido a la comunidad universitaria –durante la mañana del día de inicio oficial de la campaña– el candidato planteó la necesidad de abrir una nueva etapa para la institución, basada en un liderazgo "capaz de renovar la confianza, fortalecer la identidad universitaria y proyectar a la UMAG hacia el futuro desde el trabajo colectivo".

"La universidad debe ser un espacio de libertad, donde pensar distinto jamás sea motivo de temor, sino la condición necesaria para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y el crecimiento intelectual", expresó Judikis, enfatizando además la importancia de avanzar hacia una gestión con mayor participación en la toma de decisiones y relaciones internas fundadas en el respeto y el trato digno.

En su mensaje, el académico sostuvo que uno de los principales desafíos de la institución será "reparar el tejido social" al interior de la universidad, dejando atrás prácticas centralizadas para dar paso a una conducción más democrática y colaborativa.

Judikis manifestó que su propuesta se sustentará en tres ejes principales: transparencia activa, gestión responsable y fortalecimiento del vínculo humano dentro de la comunidad universitaria. Asimismo, destacó su experiencia en distintos espacios de representación y conducción institucional, entre ellos los cargos de Director de Departamento, Decano de Facultad, Presidente de la Asociación de Académicos/as y Presidente de la Comisión Triestamental para la elaboración del Estatuto de la Universidad de Magallanes. Además, recordó que recientemente obtuvo la más alta votación de su estamento en la elección del actual Consejo Superior que corresponde a la más alta instancia colegiada de la institución.

"El desarrollo de Magallanes requiere una universidad estatal fuerte, participativa y conectada con las necesidades de su territorio. La UMAG sólo podrá aportar plenamente a la región si se lidera con transparencia, se decide en democracia y se trabaja en comunidad", afirmó.

Como parte del inicio de campaña, Juan Carlos Judikis invitó a la comunidad universitaria a participar del lanzamiento oficial de su programa de trabajo, actividad que se realizará el próximo 4 de junio de 2026 en el auditorio Ernesto Livacic del campus central de la Universidad de Magallanes.

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JOSÉ MARIPANI INICIA CAMPAÑA POR LA RECTORÍA DE LA UMAG DESTACANDO RECUPERACIÓN FINANCIERA Y DESAFÍOS FUTUROS

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