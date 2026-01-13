ACADÉMICO UMAG JUAN CARLOS JUDIKIS ANUNCIA QUE COMPETIRÁ POR LA RECTORÍA PARA EL PERÍODO 2026-2030

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el académico de la Universidad de Magallanes y profesor de Inglés, Juan Carlos Judikis Preller, confirmó públicamente su decisión de entrar a la carrera por la rectoría de la UMAG para el período 2026-2030, disputando el cargo al actual rector José Maripani, en un contexto marcado por tensiones internas, ajustes financieros y cuestionamientos a la gobernanza universitaria.

El anuncio se produce luego de la difusión de una carta abierta dirigida a sus pares, en la que Judikis expone un diagnóstico crítico del momento que atraviesa la casa de estudios. En la misiva, el académico sostiene que la comunidad universitaria vive tiempos complejos, marcados por “incertidumbre, despidos, precariedad y una conducción que han llevado a una toma y han generado dolor, desánimo y tensión”.

​Judikis señaló que inscribirá formalmente su candidatura cuando se abra el proceso correspondiente, subrayando que su decisión surge como respuesta a un escenario que ha profundizado el malestar interno. Actualmente, la UMAG enfrenta un proceso de ajuste financiero impulsado por la administración vigente, el cual ha significado la desvinculación de varios profesores y profesoras.

​Cabe recordar que el académico fue recientemente excluido del Consejo Superior, pese a haber sido el más votado, situación que generó cuestionamientos públicos y abrió un debate sobre transparencia y correcta interpretación del marco normativo universitario. Si bien esta exclusión fue denunciada como una señal de crisis institucional, posteriormente la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección que impugnaba la conformación de dos ternas vinculadas al proceso, validando el procedimiento seguido por la universidad.







