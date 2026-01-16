Punta Arenas,
16 de enero de 2026

PROYECTO ANILLO INFLAMMAIDS CIERRA SU CICLO CON IMPORTANTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE VIH

​La iniciativa reunió a investigadores de diversas instituciones nacionales para abordar la inflamación crónica asociada al VIH desde una perspectiva multidisciplinaria.

inflammAIDS

En el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes se realizó la Reunión de Cierre del Proyecto Anillo “InflammAIDS”, iniciativa científica que desde 2022 ha desarrollado investigación de alto nivel en torno a los mecanismos de la inflamación crónica asociada al VIH.

El proyecto congregó a un equipo multidisciplinario que integró ciencia básica y clínica, incorporando áreas como inmunología, biología molecular, biología celular y hematología, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de estrategias terapéuticas más efectivas.

InflammAIDS es impulsado por el Centro de Investigación Integral en VIH/SIDA (CHAIR), junto a la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes y diversos hospitales y centros de salud del país, contando con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).


23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

ENAP MAGALLANES ENTREGÓ EL BALANCE DE SU GESTIÓN Y APORTE A LA REGIÓN

​La empresa dio a conocer las acciones en el ámbito comunitario como el Programa Puertas Abiertas, los fondos concursables Enap Impulsa y el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento.

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROYECTO ANILLO INFLAMMAIDS CIERRA SU CICLO CON IMPORTANTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE VIH

NANJALA NYABOLA EN CONGRESO FUTURO: "LO DIGITAL NO OCURRE EN LA NUBE"

Nicole Kidman en Punta Arenas

NICOLE KIDMAN FUE VISTA EN PUNTA ARENAS ANTES DE VIAJAR A LA ANTÁRTICA

Julio Nuñez presidente asociación futbol senior