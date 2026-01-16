PROYECTO ANILLO INFLAMMAIDS CIERRA SU CICLO CON IMPORTANTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE VIH

En el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes se realizó la Reunión de Cierre del Proyecto Anillo “InflammAIDS”, iniciativa científica que desde 2022 ha desarrollado investigación de alto nivel en torno a los mecanismos de la inflamación crónica asociada al VIH.

El proyecto congregó a un equipo multidisciplinario que integró ciencia básica y clínica, incorporando áreas como inmunología, biología molecular, biología celular y hematología, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de estrategias terapéuticas más efectivas.

InflammAIDS es impulsado por el Centro de Investigación Integral en VIH/SIDA (CHAIR), junto a la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes y diversos hospitales y centros de salud del país, contando con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

