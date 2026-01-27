PAULINA DERPIC VUELVE A LA COMPOSICIÓN CON SU PROYECTO MUSICAL "PI3R"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la músico y compositora Paulina “PI3R” Derpic conversó con la audiencia sobre su trayectoria artística y el lanzamiento de su nuevo proyecto musical, PI3R, una propuesta que marca su regreso a la creación de canciones tras un prolongado silencio creativo.

Con más de diez años de experiencia como músicx independiente y compositora, Paulina Derpic ha desarrollado un trabajo ligado al rock y al folclor regional, construyendo una identidad sonora propia desde el sur del país. En este nuevo ciclo, PI3R se presenta como un proyecto íntimo y poderoso, donde confluyen su recorrido musical, su mirada creativa y una renovada motivación por volver a componer y compartir canciones.

Durante la conversación, la artista destacó la importancia de este retorno a la creación, dando cuenta de un proceso personal y artístico que busca reconectar con la esencia de su música y con el público, proyectando además futuros lanzamientos y nuevas exploraciones sonoras.

Quienes deseen seguir de cerca el proceso creativo y conocer las próximas novedades de PI3R pueden hacerlo a través del Instagram oficial del proyecto: @paola_pier6.





