Punta Arenas,
29 de enero de 2026

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

La herramienta digital permite acceder a exámenes, citas médicas y resultados de PCR desde el celular, computador o tablet.

portalpacientes

Como parte de su proceso de modernización y transformación digital, el Hospital Clínico Magallanes puso a disposición de la comunidad su nuevo Portal de Pacientes, una herramienta tecnológica que busca facilitar el acceso a información clínica y administrativa de forma rápida, segura y desde cualquier dispositivo.

El portal, disponible en https://portalpaciente.dssm.cl permite a las personas revisar sus citas médicas, actualizar datos de contacto, descargar comprobantes de atención y acceder a resultados de exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y PCR, tanto históricos como recientes, utilizando únicamente su Clave Única.

Además, la plataforma incorpora información relevante sobre noticias, orientaciones y servicios del establecimiento, fortaleciendo la comunicación entre el hospital y la comunidad. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Hospital Clínico Magallanes con una atención más cercana, eficiente y centrada en las personas.

CAMPAÑA VERANO TNE 2

AUTORIDADES LLAMAN A NUEVOS ESTUDIANTES SUPERIORES A OBTENER SU TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL ANTICIPADAMENTE

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Firma convenio

SLEP MAGALLANES Y ASOCIACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POS DEL CAMPEONATO ZONAL SUR QUE SE REALIZA EN PUNTA ARENAS

paulinadrpic

PAULINA DERPIC VUELVE A LA COMPOSICIÓN CON SU PROYECTO MUSICAL "PI3R"