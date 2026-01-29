YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

Como parte de su proceso de modernización y transformación digital, el Hospital Clínico Magallanes puso a disposición de la comunidad su nuevo Portal de Pacientes, una herramienta tecnológica que busca facilitar el acceso a información clínica y administrativa de forma rápida, segura y desde cualquier dispositivo.

El portal, disponible en https://portalpaciente.dssm.cl permite a las personas revisar sus citas médicas, actualizar datos de contacto, descargar comprobantes de atención y acceder a resultados de exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y PCR, tanto históricos como recientes, utilizando únicamente su Clave Única.

Además, la plataforma incorpora información relevante sobre noticias, orientaciones y servicios del establecimiento, fortaleciendo la comunicación entre el hospital y la comunidad. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Hospital Clínico Magallanes con una atención más cercana, eficiente y centrada en las personas.