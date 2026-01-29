29 de enero de 2026
YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES
La herramienta digital permite acceder a exámenes, citas médicas y resultados de PCR desde el celular, computador o tablet.
Como parte de su proceso de modernización y transformación digital, el Hospital Clínico Magallanes puso a disposición de la comunidad su nuevo Portal de Pacientes, una herramienta tecnológica que busca facilitar el acceso a información clínica y administrativa de forma rápida, segura y desde cualquier dispositivo.
El portal, disponible en https://portalpaciente.dssm.cl permite a las personas revisar sus citas médicas, actualizar datos de contacto, descargar comprobantes de atención y acceder a resultados de exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y PCR, tanto históricos como recientes, utilizando únicamente su Clave Única.
Además, la plataforma incorpora información relevante sobre noticias, orientaciones y servicios del establecimiento, fortaleciendo la comunicación entre el hospital y la comunidad. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Hospital Clínico Magallanes con una atención más cercana, eficiente y centrada en las personas.
HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR
Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.
