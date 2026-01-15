MINCIENCIA OFICIALIZA ADJUDICACIÓN DEL FIU A LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación oficializó este miércoles la adjudicación del Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU) a la Universidad de Magallanes (UMAG), iniciativa que permitirá fortalecer de manera estructural y sostenida sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación durante los próximos diez años.

La casa de estudios más austral del mundo fue seleccionada en la línea de Fondo I+D+i Universitario Territorial, instrumento que reconoce el rol estratégico de las universidades estatales ubicadas en zonas extremas y su aporte al desarrollo científico y tecnológico del país desde los territorios.

El proyecto que desarrollará el plantel contempla una inversión total estimada de $10.500 millones, de los cuales $5.200 millones corresponden al aporte de ANID, $1.600 millones a recursos de la propia universidad y $3.700 millones al Gobierno Regional de Magallanes, reflejando un esfuerzo conjunto entre el nivel nacional, regional e institucional.

"Temas como la seguridad, la independencia alimentaria y la investigación antártica —ámbitos en los que, desde esta región, se genera conocimiento científico clave para comprender los impactos del cambio climático— serán abordados de manera sistemática a lo largo de este horizonte de diez años", explicó el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Cristian Cuevas, quien encabezó la ceremonia de adjudicación.

El financiamiento que recibirá la UMAG permitirá consolidar un modelo de territorio extremo, potenciando áreas de alto valor estratégico nacional e internacional, como la ciencia polar, el estudio del clima, la biodiversidad y la sostenibilidad, aprovechando las condiciones únicas de Magallanes y la Antártica Chilena como laboratorios naturales para la investigación científica de frontera.

Asimismo, el proyecto fortalecerá la investigación interdisciplinaria, mejorará los mecanismos de gestión y gobernanza de la investigación, y profundizará la vinculación con actores públicos y regionales, contribuyendo a una toma de decisiones basada en evidencia científica y a un uso estratégico del conocimiento para enfrentar desafíos territoriales y globales.

"Como Gobierno Regional queremos felicitar esta iniciativa que representa una muy buena noticia para la región. Nos tiene muy contentos, ya que significa fortalecer el equipamiento, potenciar el trabajo de investigadores e investigadoras, robustecer la docencia y, además, contribuir a mejorar las condiciones de acreditación de la universidad", subrayó el gobernador, Jorge Flies.

Cambio de paradigma

Entre los principales focos del programa se encuentran el estudio de los impactos del cambio climático en ecosistemas subantárticos y antárticos, el desarrollo científico en zonas extremas y aisladas, la sustentabilidad ambiental, el uso responsable de los recursos naturales australes y el posicionamiento geopolítico y científico del territorio antártico, todos ámbitos prioritarios para el Estado de Chile.

El Programa FIU marca un cambio de paradigma en el financiamiento universitario, al avanzar desde una lógica fragmentada de proyectos de corto plazo hacia un apoyo estructural, estable y de largo aliento, que entrega certezas a las universidades públicas para planificar y proyectar su desarrollo científico con pertinencia territorial.

"Este gobierno ha apoyado de manera decidida el desarrollo de la ciencia y, en particular, ha puesto un énfasis especial en iniciativas que se desarrollan en zonas extremas y aisladas, que cumplen un rol geoestratégico y geopolítico fundamental para nuestro país, lo que contribuye a la soberanía, la seguridad y el desarrollo sostenible de la región, proyectando sus beneficios hacia todo Chile", sentenció el rector de la UMAG, José Maripani.

En tanto, la seremi de ciencia, Verónica Vallejos, comentó que "el FIU es una oportunidad concreta para responder a las necesidades del territorio y demostrar que la ciencia, la tecnología y la innovación son pilares clave para el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena".

