SEREMI DE CIENCIA INVITA A POSTULAR A BECA MAGÍSTER EN CHILE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

Hasta el 1 de abril profesionales que estén asimilados a los Tramos del Sistema de Desarrollo Profesional Docente podrán postular a la Beca Magíster en Chile. La convocatoria está dirigida a quienes se encuentren ejerciendo en establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, tales como particulares subvencionados, dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública y aquellos regidos por el DL 3.166 (liceos técnico-profesionales de administración delegada).

Los beneficios a los que podrán acceder las personas que resulten seleccionadas contemplan asignación de manutención cercana a los 6 millones de pesos anuales, pagados en cuotas mensuales; asignación anual de un máximo de 1 millón de pesos para el pago del arancel y/o matrícula; apoyo monetario para cada hijo/a menor de 18 años, y cobertura por salud, todos los cuales son beneficios renovables previa acreditación de la permanencia de la persona becaria en el programa de estudio respectivo. Adicionalmente, pueden recibir ayuda económica única para la instalación, si los estudios de postgrado se realizarán en una región distinta a la de residencia o domicilio. Para las becarias, además se considera la posibilidad de extensión de la asignación en caso de presentar embarazo durante la vigencia de la beca.

En relación a este instrumento, la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, explicó que el otorgamiento de becas de magíster corresponde a una política pública estratégica para elevar el nivel de especialización del capital humano nacional, facilitando el perfeccionamiento de sus conocimientos y herramientas.

"Invito a los y las profesionales de la educación, profesores, profesoras, educadores o educadoras, o quienes legalmente puedan ejercer la docencia, a postular a este concurso de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del MinCiencia, que busca apoyar el perfeccionamiento de los talentos brindando fondos a quienes se encuentran en un programa de magíster acreditado en una universidad nacional, ya sea que estén en proceso de postulación formal, hayan sido admitidos o sean alumnos o alumnas regulares. En esta versión se han realizado algunas modificaciones a las bases, en comparación a años previos, por lo que además les recuerdo revisarlas muy bien y a participar en el taller de difusión, el 12 de marzo próximo", agregó la autoridad regional.

Además de tener el título profesional de profesor o profesora; o educador o educadora, conferido por universidades, escuelas normales, institutos profesionales o equivalentes, se consideran otros requisitos como ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile vigente; estar ejerciendo la profesión; acreditar excelencia académica; encontrarse en proceso de postulación formal, admitido o admitida, o tener la calidad de alumno/a regular en un programa de Magíster en el área de educación, acreditado en conformidad con la Ley Nº 20.129 e impartido por una universidad chilena, entre otros descritos en la convocatoria, la cual está disponible en www.anid.cl.

Con el objetivo de evaluar las posibilidades de obtener esta beca, a modo de referencia, en esta ocasión la ANID ha dispuesto un Panel Interactivo, que aloja información sobre seleccionadas y seleccionados de convocatorias anteriores, agrupados por nota de licenciatura, título profesional o equivalente y ranking de egreso de pregrado, el cual puede consultar quienes tengan interés en esta beca. También podrán simular su puntaje parametrizado, asociado a sus antecedentes académicos de pregrado, en el Simulador de Puntajes Antecedentes Académicos de Pregrado.

Por último, el taller de difusión de este instrumento del 12 de marzo, requiere la inscripción previa en este formulario.