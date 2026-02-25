Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

SEREMI DE CIENCIA INVITA A POSTULAR A BECA MAGÍSTER EN CHILE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

​Iniciativa busca apoyar financieramente la obtención del grado académico de Magíster en el área de Educación, en programas acreditados e impartidos por universidades chilenas.

magister-educacion (1)

Hasta el 1 de abril profesionales que estén asimilados a los Tramos del Sistema de Desarrollo Profesional Docente podrán postular a la Beca Magíster en Chile. La convocatoria está dirigida a quienes se encuentren ejerciendo en establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, tales como particulares subvencionados, dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública y aquellos regidos por el DL 3.166 (liceos técnico-profesionales de administración delegada).

Los beneficios a los que podrán acceder las personas que resulten seleccionadas contemplan asignación de manutención cercana a los 6 millones de pesos anuales, pagados en cuotas mensuales; asignación anual de un máximo de 1 millón de pesos para el pago del arancel y/o matrícula; apoyo monetario para cada hijo/a menor de 18 años, y cobertura por salud, todos los cuales son beneficios renovables previa acreditación de la permanencia de la persona becaria en el programa de estudio respectivo. Adicionalmente, pueden recibir ayuda económica única para la instalación, si los estudios de postgrado se realizarán en una región distinta a la de residencia o domicilio. Para las becarias, además se considera la posibilidad de extensión de la asignación en caso de presentar embarazo durante la vigencia de la beca.

En relación a este instrumento, la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, explicó que el otorgamiento de becas de magíster corresponde a una política pública estratégica para elevar el nivel de especialización del capital humano nacional, facilitando el perfeccionamiento de sus conocimientos y herramientas.

"Invito a los y las profesionales de la educación, profesores, profesoras, educadores o educadoras, o quienes legalmente puedan ejercer la docencia, a postular a este concurso de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del MinCiencia, que busca apoyar el perfeccionamiento de los talentos brindando fondos a quienes se encuentran en un programa de magíster acreditado en una universidad nacional, ya sea que estén en proceso de postulación formal, hayan sido admitidos o sean alumnos o alumnas regulares. En esta versión se han realizado algunas modificaciones a las bases, en comparación a años previos, por lo que además les recuerdo revisarlas muy bien y a participar en el taller de difusión, el 12 de marzo próximo", agregó la autoridad regional.

Además de tener el título profesional de profesor o profesora; o educador o educadora, conferido por universidades, escuelas normales, institutos profesionales o equivalentes, se consideran otros requisitos como ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile vigente; estar ejerciendo la profesión; acreditar excelencia académica; encontrarse en proceso de postulación formal, admitido o admitida, o tener la calidad de alumno/a regular en un programa de Magíster en el área de educación, acreditado en conformidad con la Ley Nº 20.129 e impartido por una universidad chilena, entre otros descritos en la convocatoria, la cual está disponible en www.anid.cl.

Con el objetivo de evaluar las posibilidades de obtener esta beca, a modo de referencia, en esta ocasión la ANID ha dispuesto un Panel Interactivo, que aloja información sobre seleccionadas y seleccionados de convocatorias anteriores, agrupados por nota de licenciatura, título profesional o equivalente y ranking de egreso de pregrado, el cual puede consultar quienes tengan interés en esta beca. También podrán simular su puntaje parametrizado, asociado a sus antecedentes académicos de pregrado, en el Simulador de Puntajes Antecedentes Académicos de Pregrado.

Por último, el taller de difusión de este instrumento del 12 de marzo, requiere la inscripción previa en este formulario.

gendarmería indumentaria

GOBIERNO REGIONAL FORTALECE SISTEMA PENITENCIARIO FINANCIANDO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA GENDARMERÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

Leer Más

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

MINVU - Avance expropiación Club Hípico_feb26_1
nuestrospodcast
magister-educacion (1)

SEREMI DE CIENCIA INVITA A POSTULAR A BECA MAGÍSTER EN CHILE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
magister-educacion (1)

SEREMI DE CIENCIA INVITA A POSTULAR A BECA MAGÍSTER EN CHILE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tarjeta-de-credito-1920x1080-1-1

SERNAC FIJA CRITERIOS EN DICTAMEN INTERPRETATIVO: BANCOS NO PUEDEN DESCARTAR FRAUDES DE CLIENTES SIN RESOLUCIÓN JUDICIAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Subasta de vehículos y equipamiento en Neuquén

PUBLICAN CALENDARIO 2026 DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS ADUANERAS: REVISA LAS FECHAS Y CÓMO PARTICIPAR

Darwin Davet