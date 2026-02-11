Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de febrero de 2026

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA: CHILE MARCA DOBLE HITO EN LA ANTÁRTICA CON PRIMERA JEFA DE BASE CIENTÍFICA EN INVIERNO

Buenos Días Región

Viviana Pérez, Profesional del Depto de expediciones del INACH

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, Chile destaca un doble hito en la Antártica: la consolidación de la Base Julio Escudero como la primera base científica permanente del país y el liderazgo, por primera vez, de una mujer como jefa de base durante una campaña de invierno. Se trata de Viviana Carola Pérez, profesional del Departamento de Expediciones del Instituto Antártico Chileno (INACH), quien encabezó la histórica misión el año pasado.


​La Base Julio Escudero opera durante todo el año, funcionando en periodo invernal entre marzo y noviembre, para luego dar paso a la campaña de verano, actualmente en desarrollo. Pérez reconoció que nunca proyectó asumir la jefatura, pero cuando se presentó la oportunidad lo hizo con responsabilidad y compromiso. “Es importante relevar a las mujeres en la ciencia, porque no somos tantas, aunque hemos ido aumentando gracias al trabajo de quienes estuvieron antes”, señaló.

​Desde el INACH señalan que la ciencia no solo implica investigación, sino también un importante componente logístico, áreas donde la participación femenina ha ido creciendo. La institución cuenta con políticas de género y ha reforzado su compromiso por avanzar en equidad, promoviendo una mayor incorporación de mujeres en expediciones y cargos de liderazgo en el territorio antártico.

​Pérez hizo además un llamado a niñas y jóvenes a atreverse a seguir vocaciones científicas: “Que no dejen de creer que siempre se puede lograr, que aprovechen las oportunidades y que crean en ellas mismas”. La presencia femenina también se ha reforzado en otras bases del continente, como la uruguaya y la argentina, donde la participación de mujeres ha ido en aumento, reflejando un cambio progresivo en el escenario científico antártico.



Viviana Pérez, Profesional del Depto de expediciones del INACH

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA: CHILE MARCA DOBLE HITO EN LA ANTÁRTICA CON PRIMERA JEFA DE BASE CIENTÍFICA EN INVIERNO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

TARJETA PUNTA ARENAS (2)
nuestrospodcast
MINVU - Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvias_3

CONSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS REFUERZA PREVENCIÓN EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Embajadora de Nueva Zelancia y Australia recibieron el emblema de Embajador Antártico tras su visita al continente blanco

FUNDACIÓN HUELLAS MAGALLÁNICAS NOMBRA NUEVOS EMBAJADORES ANTÁRTICOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dia1costumbrista-158

FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE CONVOCÓ ALREDEDOR DE 10 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Comunicado Reporte Mercado extintores

ANTE AUMENTO DE INCENDIOS, INFORME DE SERNAC ADVIERTE BRECHAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE EXTINTORES PORTÁTILES