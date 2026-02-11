DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA: CHILE MARCA DOBLE HITO EN LA ANTÁRTICA CON PRIMERA JEFA DE BASE CIENTÍFICA EN INVIERNO

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, Chile destaca un doble hito en la Antártica: la consolidación de la Base Julio Escudero como la primera base científica permanente del país y el liderazgo, por primera vez, de una mujer como jefa de base durante una campaña de invierno. Se trata de Viviana Carola Pérez, profesional del Departamento de Expediciones del Instituto Antártico Chileno (INACH), quien encabezó la histórica misión el año pasado.



​La Base Julio Escudero opera durante todo el año, funcionando en periodo invernal entre marzo y noviembre, para luego dar paso a la campaña de verano, actualmente en desarrollo. Pérez reconoció que nunca proyectó asumir la jefatura, pero cuando se presentó la oportunidad lo hizo con responsabilidad y compromiso. “Es importante relevar a las mujeres en la ciencia, porque no somos tantas, aunque hemos ido aumentando gracias al trabajo de quienes estuvieron antes”, señaló.



​Desde el INACH señalan que la ciencia no solo implica investigación, sino también un importante componente logístico, áreas donde la participación femenina ha ido creciendo. La institución cuenta con políticas de género y ha reforzado su compromiso por avanzar en equidad, promoviendo una mayor incorporación de mujeres en expediciones y cargos de liderazgo en el territorio antártico.



​Pérez hizo además un llamado a niñas y jóvenes a atreverse a seguir vocaciones científicas: “Que no dejen de creer que siempre se puede lograr, que aprovechen las oportunidades y que crean en ellas mismas”. La presencia femenina también se ha reforzado en otras bases del continente, como la uruguaya y la argentina, donde la participación de mujeres ha ido en aumento, reflejando un cambio progresivo en el escenario científico antártico.









