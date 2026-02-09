Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de febrero de 2026

ESPECIALISTAS LLAMAN A APROVECHAR EL VERANO PARA INCORPORAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD

​Académico advierte que el periodo estival puede ser clave para dejar el sedentarismo e iniciar hábitos de movimiento sostenidos en el tiempo.

Mejora tu bienestar con ejercicios suaves después de los 40

Para muchas personas las vacaciones son sinónimo de descanso absoluto, lo que en ocasiones se traduce en dejar de lado la actividad física. Sin embargo, especialistas advierten que este periodo puede transformarse en una valiosa oportunidad para incorporar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida.

Jorge Gálvez, director de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que lo más importante es diseñar una estrategia que permita integrar gradualmente el ejercicio físico durante el verano, entendiendo que el movimiento es sinónimo de salud y bienestar. "Hay que valorar con seriedad y certeza que moverse más impacta positivamente en la salud, desde donde se le mire", comentó.

Pese a lo anterior, muchas son las personas que se dejan llevar por el sedentarismo, y según explicó el académico, esta condición responde a una "actitud asociada a los nuevos estilos de vida y en tanto actitud, siempre puede ser revertida. Para ello, dijo, "recomiendo revisar las distintas ofertas que el entorno social está entregando, como gimnasios cercanos, clubes deportivos, grupos de baile, talleres culturales. Si estas opciones se realizan de manera asociativa junto a la pareja, familiares o amigos, tienen más valor y aumentan las probabilidades de transformarse en un hábito sostenido para el resto del año".

Cabe destacar también que el ejercicio físico no solo contribuye a la salud corporal, sino también al bienestar mental. Desde esta perspectiva, Jorge Gálvez enfatizó "que el cuerpo humano, entendido como un complejo y perfecto aparato músculo-esquelético, está diseñado para moverse. Si no es así, las personas deben entender que cuando no se mueven se están enfermando".

El académico finalizó señalando que "el ejercicio es una "polipíldora", un medicamento natural para prevenir lesiones, generar inducción al buen sueño, tener los músculos tonificados, estabilizar la postura eliminando o disminuyendo dolores articulares generales. Estos beneficios y muchos más, son responsables del ejercido regular, con intensidades variables de acuerdo a la edad de las personas".

ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO (3)

CERCA DE 500 NIÑOS PARTICIPAN EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


asado
nuestrospodcast
IMG_5695 (2)

COMUNIDAD DE RÍO VERDE REFUERZA SU IDENTIDAD CON EXITOSO ENCUENTRO DE RAYUELA EN ISLA RIESCO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Mejora tu bienestar con ejercicios suaves después de los 40

ESPECIALISTAS LLAMAN A APROVECHAR EL VERANO PARA INCORPORAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
OPV 83 Marinero Fuentealva venciendo el temporal en las aguas del oceano Austral en Antártica

ARMADA DE CHILE EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO: ENFRENTANDO DESAFÍOS EN EL CONTINENTE BLANCO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aporte familiar permanente

IPS MAGALLANES ANUNCIA FECHAS EN QUE LAS FAMILIAS PODRÁN CONSULTAR POR EL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026

publicite aquí