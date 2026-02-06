SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS ABORDA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL Y MARÍTIMA DE MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, abordó los avances del proyecto “Chile por Chile” y otras iniciativas que buscan fortalecer la conectividad de la Región de Magallanes.

En ese contexto, explicó que durante la reunión sostenida con la Ministra Jessica López, se asumió el compromiso de que las problemáticas detectadas por la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) serán abordadas por la Dirección de Vialidad de Aysén, lo que permitirá avanzar en la conectividad terrestre hasta Puerto Yungay.

Durante la conversación, el Seremi también indicó que se está trabajando con la empresa que opera el cruce entre Puerto Yungay y Natales para reforzar las rampas y así operar barcazas de mayor tamaño. Además, agregó que se desarrollan estudios para construir un nuevo muelle y rampa de conectividad.

Finalmente, se anunció avances en infraestructura, como la construcción del nuevo cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Natales y proyectos de recuperación de edificios históricos en Punta Arenas.





