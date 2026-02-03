DIEZ FAMILIAS DE PUNTA ARENAS ACCEDERÁN AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Diez familias de la comuna de Punta Arenas fueron seleccionadas para participar del programa Seguridad Alimentaria, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que financia la implementación de tecnologías y asesorías para la autoproducción de alimentos saludables, considerando las condiciones climáticas y productivas de la región.

Las familias beneficiadas participaron en una jornada de bienvenida, donde recibieron información sobre el funcionamiento del programa. La actividad fue encabezada por el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Felipe Jeria, organismo que estará a cargo de la asistencia técnica. Por segundo año consecutivo, la ejecución del programa en la región estará a cargo de la Corporación Metodista de Magallanes.

El seremi de Desarrollo Social y Familia subrogante, Alex Latorre, explicó que el huerto comunitario es una iniciativa que surgió durante la versión 2025 del programa y que ahora se fortalece para ampliar el acceso a alimentos saludables. “En la región tenemos una temporada productiva agrícola muy acotada, lo que obliga a las familias a adquirir productos a un mayor costo que en el resto del país. Por eso, este programa permite avanzar en autoabastecimiento y seguridad alimentaria”, señaló.

El programa Seguridad Alimentaria contempla la entrega de bienes, materiales e insumos para el desarrollo de tecnologías orientadas a la autoproducción de alimentos, en áreas como cultivos, procesamiento, preservación, elaboración y conservación, además de crianza de animales menores y sistemas de aprovechamiento del recurso hídrico.

Se trata de un programa no postulable, ya que las familias beneficiarias son seleccionadas desde la nómina del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Estas son contactadas directamente en sus domicilios por el equipo ejecutor, que las invita a participar del proceso formativo y productivo, enfocado en fortalecer la autonomía alimentaria de los hogares en Punta Arenas.