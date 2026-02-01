DIRECCIÓN DEL TRABAJO LANZA CAMPAÑA PARA PROTEGER DERECHOS DE JÓVENES QUE TRABAJAN EN VERANO

La Dirección del Trabajo (DT) inició una campaña de difusión orientada a informar y proteger los derechos laborales de los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo durante la época estival, especialmente aquellos que lo hacen por primera vez. La iniciativa, denominada “Conoce tus derechos y deberes”, se está desarrollando de manera presencial en centros de trabajo y a través de redes sociales.

El director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, explicó que los jóvenes que trabajan en verano son un foco prioritario para la institución, ya que deben contar con las mismas garantías laborales, previsionales y de seguridad que cualquier trabajador. En ese contexto, la campaña entrega información clara sobre contratos de trabajo, jornadas, descansos, remuneraciones y obligaciones del empleador.

Entre los contenidos difundidos se aborda la obligatoriedad de escriturar el contrato de trabajo, el respeto a la jornada laboral, el registro de asistencia desde el primer día y el pago oportuno de cotizaciones previsionales. Asimismo, se informa sobre la mantención de la calidad de carga familiar cuando el empleo no supera los tres meses en el año calendario.

Un énfasis especial de la campaña está puesto en los jóvenes entre 15 y 18 años, quienes deben contar con autorización expresa de sus padres o tutores, realizar solo trabajos ligeros, no exceder las ocho horas diarias y tener su contrato registrado en la Inspección del Trabajo correspondiente. Además, deben acreditar estar cursando o haber finalizado su educación básica o media.

La DT también reforzó la importancia de la protección frente a la radiación ultravioleta, considerando que muchos trabajos de verano se desarrollan al aire libre, especialmente en áreas como turismo, comercio y servicios. En ese marco, se recordó que el empleador está obligado a proporcionar gratuitamente elementos de protección personal, como bloqueador solar y gorros, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo y el Reglamento Sanitario vigente.