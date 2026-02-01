Punta Arenas,
1 de febrero de 2026

DIRECCIÓN DEL TRABAJO LANZA CAMPAÑA PARA PROTEGER DERECHOS DE JÓVENES QUE TRABAJAN EN VERANO

​Campaña consiste en la entrega de folletos en lugares preferidos por estos trabajadores y en mensajes por redes sociales.

Derechos de trabajadores jóvenes

La Dirección del Trabajo (DT) inició una campaña de difusión orientada a informar y proteger los derechos laborales de los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo durante la época estival, especialmente aquellos que lo hacen por primera vez. La iniciativa, denominada “Conoce tus derechos y deberes”, se está desarrollando de manera presencial en centros de trabajo y a través de redes sociales.

El director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, explicó que los jóvenes que trabajan en verano son un foco prioritario para la institución, ya que deben contar con las mismas garantías laborales, previsionales y de seguridad que cualquier trabajador. En ese contexto, la campaña entrega información clara sobre contratos de trabajo, jornadas, descansos, remuneraciones y obligaciones del empleador.

Entre los contenidos difundidos se aborda la obligatoriedad de escriturar el contrato de trabajo, el respeto a la jornada laboral, el registro de asistencia desde el primer día y el pago oportuno de cotizaciones previsionales. Asimismo, se informa sobre la mantención de la calidad de carga familiar cuando el empleo no supera los tres meses en el año calendario.

Un énfasis especial de la campaña está puesto en los jóvenes entre 15 y 18 años, quienes deben contar con autorización expresa de sus padres o tutores, realizar solo trabajos ligeros, no exceder las ocho horas diarias y tener su contrato registrado en la Inspección del Trabajo correspondiente. Además, deben acreditar estar cursando o haber finalizado su educación básica o media.

La DT también reforzó la importancia de la protección frente a la radiación ultravioleta, considerando que muchos trabajos de verano se desarrollan al aire libre, especialmente en áreas como turismo, comercio y servicios. En ese marco, se recordó que el empleador está obligado a proporcionar gratuitamente elementos de protección personal, como bloqueador solar y gorros, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo y el Reglamento Sanitario vigente.

ESTE 31 DE ENERO, LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA AL PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Maria Jose Quintanilla

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Irene Ramírez Patagonia Rural

SEREMI DE AGRICULTURA LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ANUNCIA APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN MAGALLANES

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

