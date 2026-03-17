UN MUNDO DIMINUTO AÚN POR DESCUBRIR: EQUIPO CIENTÍFICO ESTUDIA LA DIVERSIDAD DE LOS HONGOS DE LAS ISLAS SHETLAND DEL SUR

En el contexto de la LXII Expedición Científica Antártica (ECA 62) organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), la biotecnóloga Bella Romero Ortega, tesista del Programa de Doctorado en Evolución y Ecología de la Universidad Austral de Chile (UACH), junto al Dr. Sigisfredo Garnica del Laboratorio de Micología de esa misma casa de estudios, participaron en su primera campaña en Antártica para estudiar la diversidad de hongos presentes en las islas Shetland del Sur.

El trabajo forma parte del proyecto DT_16-25, financiado por el INACH a través de su Concurso de Apoyo a Tesis de Postgrado, titulado "Estructura y funcionalidad ecológica de las comunidades de hongos en las islas Shetland del Sur: infiriendo procesos ecológicos subyacentes al ensamblaje de comunidades en un gradiente de escala espacial". Su objetivo principal es determinar los procesos ecológicos que definen la formación y la organización de las comunidades de hongos presentes en estas islas antárticas.

Bella Romero explica que en ecología existen dos grandes tipos de procesos que explican cómo se estructuran las comunidades biológicas. Por un lado, están los procesos deterministas, asociados a factores ambientales como el pH del suelo, la temperatura o la humedad, así como a las interacciones entre las distintas especies. Por otro, se encuentran los procesos estocásticos, que ocurren de manera más aleatoria, como la dispersión de esporas por el viento o eventos de colonización y mortalidad que no dependen directamente de las condiciones del ambiente.

"Lo interesante es que estos procesos pueden tener distinta importancia, dependiendo de la escala espacial: pueden actuar de manera diferente a nivel local, entre islas o incluso entre continentes. Es importante estudiarlo porque los hongos representan uno de los grupos más diversos y abundantes en la Antártica, pero todavía conocemos muy poco sobre cómo se estructuran sus comunidades en este ecosistema extremo", señala la joven investigadora.

En esa línea, el Dr. Garnica destaca la relevancia del estudio que están desarrollando: "dado que aún existe un conocimiento limitado sobre la diversidad fúngica real del Continente Blanco, este trabajo busca generar un avance significativo en el área de la micología, tanto a nivel nacional como internacional", afirma.

Durante la campaña, el equipo realizó muestreos de suelo y de sedimentos en las islas Decepción, Livingston y Rey Jorge, tanto en ambientes costeros marinos como en lacustres. En cada sitio se recolectaron muestras de diversos sustratos que posteriormente serán analizadas mediante técnicas moleculares y de cultivo, con el objetivo de identificar la diversidad de hongos presentes.

Junto con la recolección de muestras, los investigadores registraron variables ambientales que permitirán evaluar la influencia de los factores deterministas frente a los procesos más aleatorios en la formación de estas comunidades. El trabajo en terreno resultó fundamental, ya que cada isla presenta condiciones ambientales particulares, lo que permitirá comparar cómo varían las comunidades fúngicas entre distintos contextos ecológicos.

Primeros pasos en Antártica

Para la estudiante de doctorado, esta fue su primera campaña en la Antártica, una experiencia que se extendió por cerca de 20 días de trabajo en terreno. Según relata, se trató de una instancia científica y humana profundamente enriquecedora, ya que permitió obtener muestras de sedimentos de alta relevancia ecológica a lo largo de gradientes ambientales críticos, fundamentales para estudiar los efectos del cambio climático en estos ecosistemas extremos.

"Fue mi primera vez trabajando en la Antártica y fue una experiencia profundamente impactante, tanto a nivel profesional como personal. Trabajar en un ambiente tan extremo implica adaptarse constantemente a las condiciones climáticas y logísticas, pero al mismo tiempo es un privilegio poder investigar en uno de los ecosistemas más prístinos del planeta. Me permitió comprender en terreno la magnitud de los procesos ecológicos que estudiamos en el laboratorio", comenta.

Por su parte, el Dr. Garnica agradeció al INACH por facilitar el desarrollo de investigación micológica en ecosistemas extremos, así como al personal de la embarcación Karpuj y de la base científica "Profesor Julio Escudero" por su apoyo logístico en terreno.

Finalmente, el equipo señala que esta investigación no solo fortalece la comprensión de la diversidad fúngica antártica, sino que también contribuye a posicionar la investigación nacional en un ámbito científico aún escasamente explorado. A futuro, buscan dar continuidad a esta línea de estudio en ecología de hongos antárticos, profundizando tanto en los procesos que estructuran sus comunidades como en su potencial biotecnológico.

En ese contexto, Garnica evalúa postular a fondos concursables de mayor envergadura que permitan ampliar el alcance de la investigación hacia zonas aún más extremas y menos exploradas, particularmente en áreas cercanas a la península Antártica.

El objetivo es consolidar una línea de trabajo a largo plazo que combine investigación ecológica de frontera con la prospección de compuestos y adaptaciones de interés biotecnológico.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).