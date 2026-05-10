ESTUDIANTE DE LA ESCUELA MANUEL BULNES CLASIFICÓ A FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES 2026

La comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes Prieto destacó la participación de la estudiante Josefa Almonacid Almonacid, del 8°B, quien logró el primer lugar en la prueba de lanzamiento de bala durante los selectivos de los Juegos Escolares 2026, obteniendo su clasificación a la Final Nacional que se desarrollará en Valparaíso.

Desde el establecimiento valoraron el esfuerzo, disciplina y compromiso de la estudiante, resaltando además el apoyo de su apoderada y de su técnico, quienes han acompañado su proceso deportivo. La comunidad educativa manifestó también su expectativa de que Josefa continúe avanzando en futuras competencias, incluyendo una eventual participación en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizarán en Ecuador.

La escuela destacó que Josefa no solo sobresale en el ámbito deportivo, sino también en su desempeño académico y formativo, siendo reconocida como una alumna ejemplar por su perseverancia, responsabilidad y dedicación diaria.

Asimismo, la Escuela Manuel Bulnes Prieto reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de sus estudiantes mediante el impulso de talleres deportivos y culturales que buscan fortalecer habilidades y talentos en distintas áreas.

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