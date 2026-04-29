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29 de abril de 2026

ESCUELA PORTUGAL RECIBE DONACIÓN DE LIBROS GRACIAS A INICIATIVA DE EDELMAG

Esta iniciativa refuerza el compromiso de EDELMAG con la educación en la región, contribuyendo al desarrollo integral de los alumnos, y buscando generar oportunidades que impacten positivamente en su formación.

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Gracias a una campaña interna de EDELMAG, enmarcada en la conmemoración del día del libro, se concretó la donación de distintos ejemplares infantiles, deportivos, narrativos, entre otras temáticas a la escuela Portugal de Punta Arenas.
En total, fueron cerca de 80 libros entregados a la biblioteca del establecimiento educacional para que estén a libre disposición de los estudiantes y los docentes, fortaleciendo los espacios de aprendizaje.

 
“A principios de mes comenzamos una campaña interna de recolección de libros para donar a la escuela, y estamos muy contentos por los resultados. Este tipo de acciones demuestra el compromiso de la empresa con la formación de las nuevas generaciones y con un gran método como lo es la lectura” destacó Diego Díaz, Gerente Comercial de EDELMAG.

 
Los ejemplares fueron recibidos por estudiantes de la escuela, quienes pudieron conocer in situ los nuevos libros que tendrán a disposición y, además, pudieron compartir con Edelman, quien realizó la entrega de los textos al recinto.
Para Liliana Cárcamo, jefa de UTP de la escuela Portugal, fue una instancia sumamente valiosa, y comentó que “estamos muy agradecidos que nos hayan tomado en cuenta y que se valoré la enseñanza que estamos realizando. Le daremos el mejor uso a los libros”.

 
Esta iniciativa refuerza el compromiso de EDELMAG con la educación en la región, contribuyendo al desarrollo integral de los alumnos, y buscando generar oportunidades que impacten positivamente en su formación.

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