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30 de abril de 2026

LA ESCUELA ESPECIAL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR CELEBRÓ LA 8ª CORRICAMINATA POR LA INCLUSIÓN

El evento deportivo, organizado por la escuela especial Club de Leones Cruz del Sur, congregó a cientos de participantes que desafiaron una sensación térmica de -5°C para visibilizar la discapacidad en la región.

corricaminata

​El frío extremo no fue impedimento para que la comunidad de la escuela especial Club de Leones Cruz del Sur viviera una nueva versión del evento deportivo más inclusivo. Esta mañana, el frontis del Centro de Rehabilitación Leones Cruz del Sur se convirtió en el epicentro de la octava edición de la Corricaminata, un evento deportivo inclusivo que ya es tradición en el calendario regional.

 
Desde las 08:00 horas, y bajo una sensación térmica que alcanzó los 5 grados bajo cero, niños, niñas, jóvenes y adultos —con y sin discapacidad— se reunieron frente al humedal para participar en esta jornada que combina el deporte con un potente mensaje de integración social.

 
Deporte sin barreras La Corricaminata no es una competencia, sino un espacio de encuentro. Durante el recorrido, se pudo observar a usuarios del centro en sus sillas de ruedas, a familias con coches y a corredores aficionados, todos unidos por un mismo objetivo: demostrar que la discapacidad no es un límite para la participación ciudadana.

 
Compromiso con la comunidad La actividad contó con el apoyo de diversas instituciones y voluntarios que resguardaron la seguridad de los asistentes. El evento también sirvió para sensibilizar sobre la importancia de la rehabilitación integral y la autonomía de las personas con discapacidad en la zona austral.

 
La escuela especial Club de Leones Cruz del Sur agradece al IST, a Carabineros de Chile, a la Escuela de Preparador Deportivo de la Universidad Santo Tomás, a la Secretaría de Educación y a los participantes, familias y auspiciadores que, año tras año, hacen posible esta fiesta de la inclusión, consolidando a Punta Arenas como una ciudad que corre unida por la igualdad.

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