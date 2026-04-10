MAGALLANES AVANZA PARA CONVERTIRSE EN LA PRIMERA REGIÓN INCLUSIVA DE CHILE

​En los últimos años, Chile ha avanzado de manera significativa en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, impulsado por un marco normativo que promueve la equidad, la participación y el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones.



En ese contexto, diferentes cuerpos legales han permitido posicionar la inclusión como un desafío país. No obstante, estos avances aún se desarrollan de manera fragmentada, con iniciativas que, si bien son relevantes, no siempre logran generar un impacto sostenido en el tiempo.



Conscientes de este desafío, Fundación Tacal -institución que por 40 años se ha dedicado al tema de la inclusión laboral-, el IST de Magallanes y Zona Franca de Punta Arenas convocaron a un encuentro con empresas de la región que se realizó el reciente miércoles 8 de abril. Esta instancia busca avanzar desde acciones individuales hacia la construcción de un modelo de trabajo conjunto entre actores públicos y privados, con foco en las particularidades del territorio.



El objetivo es sentar las bases para que la Región de Magallanes se proyecte como la primera región inclusiva del país, desarrollando un modelo con potencial de ser replicado en otras regiones de Chile.



Andrea Zondek, presidenta de Fundación Tacal, explica que “en la Región de Magallanes, la inclusión laboral aún enfrenta desafíos importantes. Existen personas con las capacidades y la disposición para trabajar, pero muchas veces no encuentran las oportunidades. Mientras la inclusión no se aborde de manera articulada, estas brechas se mantendrán”.



En ese sentido, la presidenta de Tacal destaca que “tenemos la gran oportunidad de mostrar desde Magallanes a Chile completo, que la inclusión es posible si tomamos la decisión de hacerlo”.



La Gerenta Zonal Austral IST Magallanes, Pamela Muñoz, indicó que la actividad de este miércoles es una oportunidad para el mundo público y privado, en relación con el tema de la ley de inclusión, para poder cumplir, pero también para ayudar y apoyar a que más gente tenga posibilidades de tener un trabajo. “Para nosotros como IST es muy importante el hecho de las relaciones público-privadas; cómo hoy avanzamos en generar espacios que permitan conversaciones poderosas y que generen oportunidades laborales”, dijo la autoridad regional.



Añadió que “como IST invitamos a todas nuestras empresas adherentes para que puedan acceder a la información y también hacer lazos para sumarnos a esto de ser la región pionera en inclusión”.



Diversos estudios han evidenciado que la inclusión laboral no solo contribuye a una sociedad más equitativa, sino que también genera valor para las organizaciones, fortaleciendo sus equipos, su cultura y su sostenibilidad. En territorios como Magallanes, donde existen desafíos asociados a la disponibilidad de oportunidades laborales y acceso a formación inclusiva, avanzar hacia modelos colaborativos se vuelve especialmente relevante.



Esta instancia busca convocar a las empresas a ser parte activa de este desafío, contribuyendo a la construcción de un ecosistema laboral más inclusivo, donde la diversidad sea un valor estratégico para el desarrollo regional.

