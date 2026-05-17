ESTUDIANTE MAGALLÁNICO IMPULSA APP CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR ENFERMEDADES EN CULTIVOS

Una innovadora plataforma tecnológica desarrollada por el estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Magallanes (UMAG), Jorge Padilla, busca transformar el monitoreo agrícola mediante el uso de inteligencia artificial. Se trata de “PlanTector”, aplicación web y móvil orientada a detectar tempranamente enfermedades, patógenos y deficiencias nutricionales en cultivos a través del análisis de fotografías.

La iniciativa nació a partir de actividades de innovación impulsadas desde la UMAG y actualmente cuenta con apoyo del fondo Semilla Inicia de Corfo. El proyecto fue recientemente presentado en el video podcast “Región en Diálogo” de UMAG TV, donde se dieron a conocer sus avances y proyecciones para el sector agrícola.

Según explicó Jorge Padilla, la idea comenzó a tomar forma durante instancias universitarias orientadas al emprendimiento y la innovación tecnológica. Posteriormente, junto a la ingeniera agrónoma Annabel Poblete, integraron herramientas de inteligencia artificial con el mundo agrícola para desarrollar una aplicación capaz de asesorar a productores mediante el análisis de imágenes.

Además de identificar enfermedades y plagas, la plataforma incorpora sensores de luminiscencia, monitoreo meteorológico y un sistema de alertas personalizadas, permitiendo una gestión más eficiente de los cultivos.

El estudiante destacó que la aplicación ya ha sido validada en terreno y que incluso existen casos donde agricultores lograron prevenir importantes pérdidas económicas gracias a su uso. Uno de ellos corresponde a un productor de Talca que detectó oportunamente un hongo en sus viñedos, evitando pérdidas cercanas a los $2,5 millones.

Desde Corfo Magallanes valoraron el potencial del proyecto y la conexión entre innovación universitaria y desarrollo productivo. El subdirector regional de Corfo, Oscar Strauch, señaló que iniciativas como esta reflejan el objetivo de impulsar emprendimientos dinámicos con capacidad de escalamiento nacional e internacional.

Finalmente, Jorge Padilla llamó a otros jóvenes a atreverse a emprender y aprovechar las oportunidades de formación e innovación. “La diferencia entre alguien que tuvo éxito y alguien que fracasó es que el que lo logró, lo intentó una vez más”, expresó.

​

