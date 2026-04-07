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7 de abril de 2026

CAMPEÓN MUNDIAL DE TAEKWONDO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ES MAGALLÁNICO

Polar en el Deporte

julio lobos campeon mundial taekondo

En el programa Polar en el Deporte de Polar Comunicaciones, conducido por Eloy Lara Molina, el foco principal estuvo en el logro internacional del deportista magallánico Julien Lobos, campeón mundial de taekwondo con discapacidad intelectual, quien actualmente reside en Santiago.

Durante el primer bloque, Julien Lobos participó vía Zoom junto a su padre Miguel Lobos, instancia en la que compartieron detalles del proceso deportivo que permitió alcanzar el título mundial, destacando el esfuerzo, la constancia y el apoyo familiar como elementos clave en su desarrollo. El deportista representa un ejemplo de superación e inclusión en el alto rendimiento, llevando el nombre de Magallanes a lo más alto del taekwondo internacional.

En el segundo bloque del programa participaron profesionales del Instituto Nacional de Deportes (IND), quienes entregaron información sobre los talleres deportivos programados para el año 2026 en la región. En la entrevista, Laura Torres y Guillermo Rodríguez explicaron que la oferta contempla distintas disciplinas orientadas a fomentar la actividad física, la vida saludable y la participación comunitaria.

Los representantes del IND destacaron que los talleres buscan ampliar el acceso al deporte en distintos grupos etarios, fortaleciendo el desarrollo deportivo regional y promoviendo espacios de integración a través de la actividad física.


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