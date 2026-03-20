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20 de marzo de 2026

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGARÁN TARIFA REBAJADA EN TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR TRAS EXITOSA GESTIÓN DEL SENADOR KARIM BIANCHI

El senador Bianchi calificó la medida como un “hecho inédito” en la región, destacando el impacto positivo que tendrá en la calidad de vida de las personas beneficiadas, al facilitar su movilidad y acceso a servicios básicos.

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​Una importante y concreta noticia para Punta Arenas dio a conocer el senador Karim Bianchi, tras confirmar un acuerdo inédito con la empresa de transporte mayor de pasajeros Trans Alerce, que permitirá rebajar la tarifa para personas con discapacidad, equiparándola al valor que actualmente pagan los adultos mayores.

 
El parlamentario informó que esta medida surge a partir de una solicitud directa de vecinos y organizaciones de personas con discapacidad, quienes acudieron a su oficina en busca de una solución concreta frente a los altos costos del transporte.

 
“Sostuvimos una reunión con Alejandro Lee, representante de la empresa Trans Alerce, que presta el servicio de locomoción mayor en Punta Arenas, y tenemos una gran noticia para las personas con discapacidad. Ellos se acercaron a nuestra oficina, nos pidieron gestionar una tarifa especial rebajada, lo planteamos en el Ministerio y en la Comisión de Transporte en reiteradas ocasiones, pero no hubo respuesta favorable y la empresa de manera directa acogió nuestra solicitud”, señaló el senador.

 
En esa línea, destacó que, pese a la falta de avances desde el nivel central, fue posible concretar un acuerdo directo con la empresa: “En conversación con la empresa, ellos han decidido aplicar este beneficio de manera directa, sin subsidio estatal ni compensaciones, asumiendo el costo como una medida propia. A partir de esto, las personas con discapacidad pagarán la misma tarifa que hoy tiene el adulto mayor”.

 
El senador Bianchi calificó la medida como un “hecho inédito” en la región, destacando el impacto positivo que tendrá en la calidad de vida de las personas beneficiadas, al facilitar su movilidad y acceso a servicios básicos.

 
Finalmente, el parlamentario enfatizó que ahora el foco estará en garantizar que esta iniciativa pueda implementarse sin trabas y a la brevedad: “Esperamos que las autoridades en materia de transporte no pongan obstáculos a esta medida. Aquí hay una empresa que está dando un paso concreto en beneficio de la comunidad, y lo mínimo es que se facilite su aplicación”.

 
Con esta decisión, Magallanes avanza en inclusión y equidad en el transporte público, marcando un precedente a nivel nacional respecto del rol que pueden cumplir tanto el sector público como privado en la mejora de la calidad de vida de las personas.

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