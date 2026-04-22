GOBIERNO SUPERVISA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ALBERGUES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DE MAGALLANES

Un llamado a utilizar la oferta de albergues para personas en situación de calle realizó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, luego de participar en la supervisión destinada a evaluar el estado material y el recurso humano que trabaja en estos dispositivos, con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios.



El Ministerio de Desarrollo Social y Familia financia en la región tres albergues para personas en situación de calle: dos ubicados en Punta Arenas, y uno en Natales. Estos dispositivos cuentan con una capacidad total para atender a 60 hombres y mujeres. Además, en Punta Arenas se financia un Centro de Referencia, espacio destinado a quienes iniciaron un proceso de superación de la situación de calle. Toda esta oferta es ejecutada por fundación Hogar de Cristo, ONG Trekán y la Municipalidad de Natales.



La Seremi Jenniffer Rojas explicó que "ante la llegada del invierno queremos contar con información clara respecto al estado en que se encuentran los albergues, saber cómo funciona la calefacción, el sistema de alcantarillado, las vías de evacuación ante una emergencia, y también acceder a datos que para nuestro Gobierno son de suma importancia en materia de protección social, como la entrega oportuna de alimentos, la conexión con la red de salud pública de salud, y la atención social".



El trabajo de supervisión es efectuado por un equipo de la secretaría regional de Desarrollo Social y Familia, que cada dos meses se despliega en terreno para evaluar el estado operativo, mediante la aplicación de una pauta de supervisión.



La autoridad destacó además el carácter de voluntariedad que existe en el ingreso de los albergues. "Es sumamente importante que la ciudadanía sepa que pernoctar en los albergues es una decisión voluntaria de cada persona, y que como Gobierno no estamos facultados para obligar su ingreso. Pensando en este grupo que no adhiere fácilmente, próximamente habilitaremos una segunda ruta que recorrerá los diversos puntos de calle para entregar a cada persona un kit de alimentación, de abrigo, además de gestionar derivaciones a centros de salud", señaló.



Difusión del Fono Calle



En caso de detectar a una persona pernoctando en la calle, la ciudadanía puede dar aviso llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0, una línea telefónica gratuita del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que derivará la alerta a los equipos regionales correspondientes, con el fin de brindar apoyo oportuno a quienes más lo necesitan.

