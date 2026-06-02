PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO CUESTIONA INSTALACIÓN DEL GOBIERNO DE KAST: “HA HABIDO MUCHA IMPROVISACIÓN”

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Partido Nacional Libertario, Carlos Sánchez, realizó un balance crítico de los primeros meses del Gobierno, apuntando a una supuesta falta de preparación, debilidades comunicacionales y escasos avances en materia de seguridad.

Sánchez comenzó marcando distancia respecto de la administración central, señalando que su colectividad no forma parte del Gobierno, aunque sí respaldará iniciativas que contribuyan al desarrollo del país. “Nosotros no somos parte del equipo, pero vamos a apoyar las iniciativas que generen desarrollo del país y hagan bien a Chile”, afirmó.

Respecto a los casi tres meses de gestión, el dirigente sostuvo que existe una percepción de improvisación en distintas áreas del Ejecutivo, cuestionando particularmente la preparación previa al cambio de mando y los posteriores ajustes ministeriales.

“A nivel muy personal yo veo mucha improvisación. Se supone que hubo meses para preparar equipos y llegar con una hoja de ruta clara”, señaló.

Uno de los principales énfasis de Sánchez estuvo en materia de seguridad, área que calificó como prioritaria y donde aseguró que las expectativas generadas durante la campaña presidencial aún no se traducen en resultados concretos.

“La economía está bastante sólida, pero se ha dejado de lado el tema de seguridad. La gente hoy necesita sentir que puede salir tranquila a la calle”, manifestó.

En ese contexto, valoró algunos anuncios recientes relacionados con seguridad, aunque indicó que esperaba medidas más profundas tras la cuenta pública presidencial. También sostuvo que la ciudadanía espera respuestas rápidas frente a las promesas realizadas durante la campaña.

El dirigente también abordó la situación política regional, planteando críticas hacia la articulación entre autoridades regionales y representantes de sectores afines al oficialismo. Según indicó, existe una sensación de distancia entre autoridades nacionales y actores políticos regionales.

“He recibido comentarios de autoridades del sector respecto a que no existe suficiente interacción o coordinación regional. Eso tiene que cambiar”, sostuvo.

Consultado sobre las dificultades comunicacionales del Gobierno, Sánchez señaló que algunos ministros han evidenciado problemas para transmitir decisiones complejas a la ciudadanía, especialmente cuando involucran medidas económicas o de alto impacto social.

Finalmente, reiteró que los próximos meses serán decisivos para la evaluación del Ejecutivo, insistiendo en que la seguridad debe transformarse en una prioridad transversal entre ministerios y organismos del Estado.

“Hoy la gente necesita resultados concretos y sentir que existe una coordinación real frente a los problemas que afectan su vida cotidiana”, concluyó.

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