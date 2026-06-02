SEREMI DE GOBIERNO DESTACÓ MEDIDAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD, APOYAR A LAS FAMILIAS Y REACTIVAR LA ECONOMÍA

​El Seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, destacó los principales anuncios realizados por el Presidente de la República durante la Cuenta Pública 2026, instancia en la que se presentó una agenda orientada a fortalecer la seguridad, impulsar el crecimiento económico y ampliar la protección social para las familias del país.



Durante su intervención, el Mandatario reafirmó que el desarrollo económico y las políticas sociales deben avanzar de la mano, recordando una frase del expresidente Jorge Alessandri: "La prosperidad permite sustentar reformas sociales", enfatizando que el crecimiento económico es una condición fundamental para generar empleo, mejorar los ingresos de las familias y financiar mejores políticas públicas.



En ese contexto, la autoridad regional señaló que el mensaje presidencial abordó las principales preocupaciones de la ciudadanía, incorporando medidas concretas para enfrentar el costo de la vida, generar nuevas oportunidades de empleo, fortalecer la seguridad, reducir listas de espera en salud y avanzar en una agenda social enfocada en las familias.



"Esta Cuenta Pública da cuenta de un Gobierno que está enfocado en responder a las necesidades reales de las personas. Se han anunciado medidas que apuntan a fortalecer la seguridad, apoyar a las familias, generar más empleo y mejorar la calidad de vida de las chilenas y chilenos. Son acciones concretas que buscan entregar soluciones y oportunidades para quienes más lo necesitan, pero también construir las condiciones para que el país vuelva a crecer y generar bienestar para todos", señaló el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría.



Entre las medidas anunciadas, la autoridad destacó la entrega de un cupón de gas licuado para los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, iniciativa que busca aliviar los gastos de calefacción y energía de miles de familias, especialmente durante los meses de invierno.



Asimismo, relevó el apoyo económico destinado a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, beneficio que reconoce el importante aporte que este sector realiza al desarrollo económico y social de las comunidades costeras del país.



Junto con ello, el Gobierno anunció un aporte de $30.000 por hijo para las familias del 80% más vulnerable con niños y niñas entre 0 y 13 años, medida que busca entregar un alivio directo frente al aumento del costo de la vida y apoyar la economía de los hogares.



En materia de salud, se destacó la continuidad del Plan Oncológico de 90 días y el fortalecimiento de las acciones destinadas a reducir las listas de espera, una de las principales demandas de la ciudadanía.



En educación, el Presidente anunció el programa "Chile Aprende y Avanza", enfocado en fortalecer los aprendizajes fundamentales en lectura, escritura y matemáticas, además de impulsar el proyecto Escuelas Protegidas, destinado a prevenir y enfrentar hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales.



Asimismo, se informó el ingreso de una indicación al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca avanzar en una mayor participación laboral femenina, promover la conciliación entre trabajo y cuidados y entregar más apoyo a las familias chilenas.



Respecto del desarrollo regional, el Seremi destacó especialmente el anuncio de un nuevo Estatuto Laboral para el Turismo, iniciativa que busca fortalecer uno de los sectores económicos más relevantes para Magallanes, promoviendo el empleo y otorgando herramientas que permitan responder de mejor manera a la estacionalidad propia de la actividad turística.



"Para Magallanes, donde el turismo es un motor importante para la economía regional, este anuncio representa una oportunidad para fortalecer el empleo y seguir impulsando el desarrollo de uno de nuestros principales sectores productivos. Son medidas que dialogan con la realidad de nuestra región y con los desafíos que enfrentamos como territorio extremo", agregó la autoridad.



Finalmente, el Seremi de Gobierno señaló que los anuncios entregan una hoja de ruta clara para los próximos años, con foco en la seguridad, el crecimiento económico y el bienestar social.



"Como Gobierno seguiremos desplegados en el territorio, informando a la ciudadanía y acercando estos beneficios a las familias de Magallanes. Nuestro compromiso es que las políticas públicas lleguen a las personas y contribuyan a mejorar su calidad de vida", concluyó.

























