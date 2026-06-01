MAGALLÁNICA ANDREA NIETO EYZAGUIRRE ASUME LIDERAZGO DE ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL

​La Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, anunció que la empresaria tecnológica Andrea Nieto Eyzaguirre asumió oficialmente la presidencia de Chiletec, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la asociación desde su creación.



El nombramiento fue informado durante la sesión de Directorio correspondiente a mayo de 2026 y marca un importante hito para la industria tecnológica nacional, reflejando el avance hacia espacios de liderazgo más diversos, colaborativos y representativos dentro del ecosistema digital chileno.



Andrea Nieto reemplaza en el cargo a Felipe Mancini, quien encabezó la asociación desde mayo de 2025 y que ahora asumirá como vicepresidente de Chiletec.



Magallánica, Ingeniera Civil Informática de la Universidad de Concepción, MBA de Melbourne Business School (Australia) y Magíster en Gestión para la Globalización de la Universidad de Chile, Andrea Nieto cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos y equipos vinculados a tecnología, innovación y educación en instituciones públicas, privadas y académicas.



Actualmente es socia y CEO de Dyatec, empresa especializada en soluciones tecnológicas y EdTech, desde donde ha impulsado iniciativas de transformación digital y desarrollo tecnológico para organizaciones en Chile y Latinoamérica. Además, se desempeña como académica de programas de posgrado en la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales.



Desde hace tres años integra el Directorio de Chiletec, participando activamente en iniciativas orientadas al fortalecimiento del ecosistema tecnológico nacional y a la articulación entre empresas, academia y sector público.

Respecto a este nuevo desafío, la presidenta de Chiletec destacó que espera contribuir a consolidar una industria tecnológica más inclusiva, diversa y colaborativa. “Más allá del hito, me interesa que este proceso contribuya a fortalecer una conversación donde el liderazgo se mida por visión, capacidad y aporte, y donde la diversidad sea vista como una ventaja competitiva para la industria”, señaló.



Asimismo, agregó que uno de sus principales objetivos será fortalecer la colaboración entre las empresas socias y potenciar nuevas oportunidades de crecimiento para el ecosistema tecnológico chileno.



“Mi foco es que Chiletec siga consolidándose como una Asociación que genere oportunidades concretas de desarrollo, colaboración y expansión para las empresas que forman parte de nuestra red. Tenemos mucho valor en la asociatividad y quiero fortalecer esa capacidad de conectar empresas, abrir espacios de colaboración y apoyar su crecimiento tanto en Chile como en otros mercados de Latinoamérica”, afirmó.



LOS DESAFIOS



Durante este nuevo período, Chiletec buscará fortalecer su rol como articulador clave del desarrollo de la economía digital del país, en un contexto marcado por desafíos asociados a inteligencia artificial, ciberseguridad, protección de datos, talento digital y transformación tecnológica.



En ese contexto, Andrea Nieto explicó que el trabajo estratégico de la Asociación para el período 2026-2027 estará centrado en tres grandes prioridades: crecimiento empresarial de las empresas socias, fortalecimiento del capital humano tecnológico e incidencia en política pública y desarrollo digital.



Respecto al avance de la inteligencia artificial y la transformación digital, la nueva presidenta señaló que uno de los principales desafíos será avanzar hacia un desarrollo tecnológico responsable y competitivo.



“Chile está en un momento muy relevante para definir marcos que permitan impulsar la innovación y, al mismo tiempo, entregar certezas. La conversación no puede centrarse sólo en incorporar IA; también debemos abordar cómo la desarrollamos, cómo la usamos responsablemente y cómo construimos reglas que acompañen ese avance sin frenar la innovación”, indicó.



En paralelo, enfatizó la necesidad de fortalecer las competencias digitales de las y los trabajadores chilenos y avanzar en una mayor preparación del país frente a los nuevos escenarios tecnológicos y regulatorios.



En materia regulatoria, Nieto sostuvo que Chiletec tendrá un rol clave acompañando a las empresas frente a la implementación de normativas como la Ley Marco de Ciberseguridad, la nueva Ley de Protección de Datos Personales y la futura regulación en inteligencia artificial.



“Chiletec debe actuar como un puente efectivo entre quienes diseñan las políticas públicas y quienes desarrollan tecnología todos los días. Nuestro desafío es traducir estas discusiones regulatorias a un lenguaje empresarial claro y útil para nuestros socios, pero también llevar la experiencia concreta de nuestras empresas a la discusión pública”, afirmó.

Finalmente, señaló que este nuevo período buscará seguir posicionando a Chiletec como una asociación referente en el desarrollo tecnológico del país, fortaleciendo la colaboración público-privada, la internacionalización de las empresas tecnológicas chilenas y la construcción de una economía digital más competitiva e inclusiva para Chile y Latinoamérica.



La mesa directiva de Chiletec para el período 2026–2027 estará integrada por Andrea Nieto, presidenta; Felipe Mancini, vicepresidente; Myriam Pérez, secretaria; Marisol Docmac, tesorera; y César Cornejo, Fernando Fernández y Rodrigo Cifuentes como directores.

