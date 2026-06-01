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1 de junio de 2026

CÓNSUL HONORARIO DE CROACIA DESTACA EL PROFUNDO ARRAIGO E HITOS CULTURALES EN MAGALLANES TRAS UN INTENSO MES DE CONMEMORACIONES

Buenos días región.

comunidadcroata

El Cónsul Honorario de Croacia en Punta Arenas, Alfredo Fonseca Mihovolivic, conversó extensamente con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para realizar un balance de la nutrida agenda que conmemoró el Día de la Estatalidad Croata (oficializado cada 30 de mayo), hito que recuerda el establecimiento del primer parlamento soberano en 1990 y la posterior escisión de la ex-Yugoslavia.

Durante el diálogo, la autoridad consular enfatizó que el mes de mayo cerró un ciclo "realmente intenso" de actividades que combinaron solemnidad, diplomacia y expresiones artísticas de alto nivel abiertas a toda la comunidad magallánica.

El diplomático desglosó el programa que congregó a diversas instituciones y autoridades locales:

  • Homenaje cívico-militar: En las vísperas de la fecha oficial, el viernes 29 de mayo se llevó a cabo el izamiento de los pabellones nacionales de Chile y Croacia. El acto contó con la participación de la Banda Instrumental de la V División de Ejército, la cual preparó especialmente y ejecutó dos marchas patrióticas croatas, entre ellas la emblemática U boj, u boj.

  • Éxito en las tablas del Municipal: El sábado 30 de mayo, el Teatro Municipal de Punta Arenas lució repleto para el concierto del Trío Kamov, agrupación de música clásica y romántica proveniente de la ciudad de Rijeka, conformada por violonchelo, violín y piano. Fonseca agradeció el apoyo logístico del alcalde Claudio Radonich y de la empresa privada local para asegurar el éxito del evento.

  • Acción de Gracias y comunidad: Las actividades centrales culminaron el domingo con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana —que incluyó la bendición en idioma croata por parte del padre Marcos Budinich Martinich— y el tradicional almuerzo de la colectividad en los salones del Club Croata de Punta Arenas.

"A veces el tema del idioma se sublima con otras manifestaciones culturales que significan mantener la cultura viva, como la gastronomía, la música, los trajes típicos, el coro Jadran o nuestro grupo de baile", reflexionó el cónsul.

Identidad y la posta de una herencia histórica

Frente a las preguntas de la conducción sobre la data de la presencia croata, Fonseca Mihovolivic fue enfático en aclarar un aspecto clave sobre la temporalidad de la patria madre: "Croacia no tiene solo 36 años; tiene más de once siglos de historia desde la fundación de su reino con el rey Tomislav. Siempre fue Croacia. La etapa de la ex-Yugoslavia fue una situación geopolítica especial, pero la cultura y el pueblo siempre lucharon por su independencia".

Respecto a Magallanes, el cónsul recalcó que la inmigración croata es un componente crucial en la historia del desarrollo de la región. "Los inmigrantes entregaron lo más preciado que tenían, que eran sus hijos, a esta nueva patria que los acogió", detalló, destacando cómo los descendientes han penetrado con éxito en la academia, la medicina, la política y el ámbito de los Premios Nacionales en Chile.

Finalmente, el representante diplomático compartió un hito personal y comunitario de alta emotividad: asumirá formalmente la dirección y edición de la tradicional revista Male Novine, publicación que durante 31 años fue dirigida por su madre, fallecida hace cuatro meses, asegurando así la continuidad de uno de los registros escritos más importantes de la comunidad en el territorio austral.

Las actividades de vinculación no se detendrán, pues el consulado ya coordina gestiones académicas mediante el convenio vigente de la profesora Gloria Mavrinach con la Universidad de Magallanes (UMAG) y proyecta nuevas agendas de intercambio cultural de cara al segundo semestre



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