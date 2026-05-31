CLUB ATLÉTICO YUNGAY SE CORONÓ CAMPEÓN REGIONAL 2026 POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

El elenco puntarenense llegó a la fase final luego de superar a importantes rivales a lo largo del campeonato, demostrando regularidad y solidez en cada una de sus presentaciones. Su desempeño le permitió instalarse entre los mejores equipos de la competencia y disputar la definición del torneo ante un gran marco de público.

Aprovechando su condición de local en el Estadio Francisco Bermúdez, Yungay hizo valer el apoyo de sus hinchas y consiguió los resultados necesarios para quedarse con el título regional, cerrando una campaña que será recordada por dirigentes, jugadores y simpatizantes de la institución.

La obtención del campeonato representa un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por el club durante los últimos años y consolida al conjunto del Barrio Sur como uno de los protagonistas del fútbol amateur magallánico durante la temporada 2026.

Con este logro, el Club Atlético Yungay escribe una nueva página en su historia, celebrando un título regional que premia el esfuerzo colectivo y el compromiso demostrado dentro y fuera de la cancha.





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