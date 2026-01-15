UN CAMPEÓN REGIONAL NO PARTICIPARÁ EN EL NACIONAL 2026

A días del inicio del Campeonato Interregional de Clubes Campeones 2026, torneo que reunirá a los campeones regionales del fútbol amateur chileno, se confirmó que uno de los equipos clasificados no será parte de la competencia, situación que vuelve a evidenciar las dificultades organizativas que enfrenta el fútbol amateur a nivel nacional.

Se trata del Club Deportivo Población Los Nogales, campeón de la Región Metropolitana, elenco que finalmente no participará del certamen pese a haber obtenido su cupo deportivo durante la temporada 2025. Hasta ahora, no existe una comunicación oficial que detalle las razones de esta decisión, más allá de referencias a problemas internos.

Mientras en otras regiones se registran bajas, Magallanes no solo tendrá presencia deportiva, sino también un rol protagónico como sede de la zona sur del campeonato, recibiendo partidos oficiales del Nacional 2026 en Punta Arenas.

En lo estrictamente futbolístico, los representantes magallánicos confirmados serán Sokol Croata y Presidente Ibáñez, clubes históricos del balompié regional que asumirán el desafío de competir a nivel interregional, en un torneo que exige no solo rendimiento deportivo, sino también una importante capacidad organizativa.

Magallanes fue confirmada como sede de la zona sur del Campeonato Interregional de Clubes Campeones y, posteriormente, se gestionaron recursos públicos destinados a la organización del evento, los cuales permitirán cubrir aspectos logísticos y operativos propios de una competencia de carácter nacional.

El Interregional de Clubes Campeones comenzará el 23 de enero, con sedes en Calama, Taltal y Punta Arenas, consolidando una nueva edición de un torneo que, año a año, refleja tanto el crecimiento como las tensiones propias del fútbol amateur chileno.

Fuente: magallanesdeportes.cl

