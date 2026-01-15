Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de enero de 2026

UN CAMPEÓN REGIONAL NO PARTICIPARÁ EN EL NACIONAL 2026

​Se trata del Club Deportivo Población Los Nogales, campeón de la Región Metropolitana, elenco que finalmente no participará del certamen pese a haber obtenido su cupo deportivo durante la temporada 2025.

estadio+ramon+cañas+montalva

A días del inicio del Campeonato Interregional de Clubes Campeones 2026, torneo que reunirá a los campeones regionales del fútbol amateur chileno, se confirmó que uno de los equipos clasificados no será parte de la competencia, situación que vuelve a evidenciar las dificultades organizativas que enfrenta el fútbol amateur a nivel nacional.

Se trata del Club Deportivo Población Los Nogales, campeón de la Región Metropolitana, elenco que finalmente no participará del certamen pese a haber obtenido su cupo deportivo durante la temporada 2025. Hasta ahora, no existe una comunicación oficial que detalle las razones de esta decisión, más allá de referencias a problemas internos.

Mientras en otras regiones se registran bajas, Magallanes no solo tendrá presencia deportiva, sino también un rol protagónico como sede de la zona sur del campeonato, recibiendo partidos oficiales del Nacional 2026 en Punta Arenas.

En lo estrictamente futbolístico, los representantes magallánicos confirmados serán Sokol Croata y Presidente Ibáñez, clubes históricos del balompié regional que asumirán el desafío de competir a nivel interregional, en un torneo que exige no solo rendimiento deportivo, sino también una importante capacidad organizativa.

Magallanes fue confirmada como sede de la zona sur del Campeonato Interregional de Clubes Campeones y, posteriormente, se gestionaron recursos públicos destinados a la organización del evento, los cuales permitirán cubrir aspectos logísticos y operativos propios de una competencia de carácter nacional.

El Interregional de Clubes Campeones comenzará el 23 de enero, con sedes en Calama, Taltal y Punta Arenas, consolidando una nueva edición de un torneo que, año a año, refleja tanto el crecimiento como las tensiones propias del fútbol amateur chileno.

Fuente: magallanesdeportes.cl

kastboricslep

KAST VALORA DISPOSICIÓN DE PRESIDENTE BORIC TRAS REUNIÓN Y ADELANTA QUE BUSCARÁ DETENER EL AVANCE DE SLEP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

Leer Más

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

MINVU - Costaneras Natales_aérea
nuestrospodcast
torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
estadio+ramon+cañas+montalva

UN CAMPEÓN REGIONAL NO PARTICIPARÁ EN EL NACIONAL 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
munipuq

MUNICIPALIDAD CERRÓ 2025 CON HISTÓRICO ALCANCE CULTURAL EN LA COMUNA