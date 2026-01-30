RECONSTRUCCIÓN: GOBIERNO IMPULSA "BOLSILLO ELECTRÓNICO" Y "BONO DE ACOGIDA UNIVERSAL"

El Presidente Gabriel Boric anunció este viernes beneficios económicos para las familias afectadas por los incendios forestales que azotaron la zona centro sur del país: un "bolsillo electrónico" y un "bono de acogida universal", medidas enfocadas en la inmediatez y las necesidades prácticas de los damnificados.

Según detalló el Mandatario, estos beneficios buscan acelerar el proceso de reconstrucción y ofrecer un soporte económico directo para quienes perdieron sus viviendas.

"No siempre se puede llegar con la vivienda definitiva en términos perfectos como a uno le gustaría y muchas veces las familias empiezan a construir inmediatamente después del desastre. Y por lo mismo, es importante que el Estado se haga cargo también de esa circunstancia, por eso hemos creado esta herramienta especial de apoyo para la autoconstrucción", afirmó Boric.

El "bolsillo electrónico" consiste en un monto de 150 UF (casi 6 millones de pesos), que se entregará a las familias que necesiten adquirir materiales de construcción de forma inmediata.

Mientras que, de manera complementaria, se implementará un "bono de acogida universal" que beneficiará a más de 4.000 hogares.

Respecto a este segundo beneficio, el jefe de Estado explicó que se trata del "pago de un monto que asciende a 10 UF, esto es, el orden de los 400 mil pesos, que permitirá a las familias afectadas por los incendios que cuenten con un recurso adicional para enfrentar la contingencia durante este periodo, mientras se avanza en la habitabilidad transitoria".

Estas ayudas buscan proporcionar recursos adicionales esenciales para enfrentar la contingencia y garantizar la habitabilidad transitoria mientras avanza la reconstrucción definitiva en las zonas devastadas.

Fuente: cooperativa.cl



