PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE MUJER COLOMBIANA CONDENADA POR TRÁFICO DE COCAÍNA EN PUNTA ARENAS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas concretaron la expulsión administrativa de una mujer de nacionalidad colombiana, de 34 años, quien cumplió condena en la región por el delito de tráfico ilícito de drogas, sancionado en la Ley 20.000.

La medida se materializó en virtud de una resolución del Servicio Nacional de Migraciones, luego de que la extranjera fuera condenada por tráfico de estupefacientes. Tras completarse el procedimiento, la mujer fue trasladada hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, quedando impedida de ingresar nuevamente a territorio nacional por un periodo de 25 años.

El caso se remonta a una investigación desarrollada por el equipo MT-0 de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local. Las diligencias permitieron establecer que la imputada comercializaba y distribuía de forma sistemática clorhidrato de cocaína en distintos sectores de la capital regional.

El 14 de junio de 2021, detectives realizaron un operativo de entrada y registro en su domicilio, procedimiento que permitió su detención. En el lugar se incautaron 357,7 gramos de clorhidrato de cocaína, droga avaluada en más de siete millones de pesos, además de dinero en efectivo, balanzas digitales y otros elementos asociados al delito.

Desde la PDI destacaron que este tipo de procedimientos forman parte del trabajo permanente para combatir el tráfico de drogas y reforzar el control migratorio en la Región de Magallanes, contribuyendo a la seguridad de la comunidad.

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