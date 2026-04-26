TGR INICIA EMBARGOS Y RETENCIONES A DEUDORES CAE CON INGRESOS SUPERIORES A $5 MILLONES

La Tesorería General de la República (TGR) informó el inicio de embargos y retenciones de bienes financieros dirigidos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) cuyos ingresos mensuales superan los $5 millones. La medida se aplica tras el proceso de notificación realizado el pasado 6 de abril a nivel nacional.

Las acciones de cobro incluyen la retención de cuentas bancarias, inversiones como depósitos a plazo y fondos mutuos, además de otros activos como bienes raíces y vehículos, conforme a la normativa vigente. Esta etapa inicial se concentra en 1.340 casos correspondientes a contribuyentes de mayores ingresos que no cumplieron con sus obligaciones.

Durante 2026, las estrategias de recuperación implementadas por TGR han permitido recaudar más de $20 mil millones. Solo en abril se han regularizado más de 7.500 convenios asociados al CAE, con una recaudación superior a los $8.400 millones.

En el caso específico de deudores con ingresos sobre $5 millones, se han registrado pagos por $2.400 millones, realizados de forma total o parcial fuera de los convenios establecidos.

De manera complementaria, la institución reforzó su campaña informativa para otros segmentos de deudores, enviando correos electrónicos con alternativas de regularización. Desde el 1 de abril también se encuentra disponible un sistema de convenios para personas con ingresos menores a $5 millones, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus compromisos.

Toda la información sobre deuda CAE y opciones de regularización está disponible en el sitio web institucional de TGR.

​

