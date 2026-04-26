26 de abril de 2026
TGR INICIA EMBARGOS Y RETENCIONES A DEUDORES CAE CON INGRESOS SUPERIORES A $5 MILLONES
La medida forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales y apunta a quienes no regularizaron su situación tras ser notificados.
La Tesorería General de la República (TGR) informó el inicio de embargos y retenciones de bienes financieros dirigidos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) cuyos ingresos mensuales superan los $5 millones. La medida se aplica tras el proceso de notificación realizado el pasado 6 de abril a nivel nacional.
Las acciones de cobro incluyen la retención de cuentas bancarias, inversiones como depósitos a plazo y fondos mutuos, además de otros activos como bienes raíces y vehículos, conforme a la normativa vigente. Esta etapa inicial se concentra en 1.340 casos correspondientes a contribuyentes de mayores ingresos que no cumplieron con sus obligaciones.
Durante 2026, las estrategias de recuperación implementadas por TGR han permitido recaudar más de $20 mil millones. Solo en abril se han regularizado más de 7.500 convenios asociados al CAE, con una recaudación superior a los $8.400 millones.
En el caso específico de deudores con ingresos sobre $5 millones, se han registrado pagos por $2.400 millones, realizados de forma total o parcial fuera de los convenios establecidos.
De manera complementaria, la institución reforzó su campaña informativa para otros segmentos de deudores, enviando correos electrónicos con alternativas de regularización. Desde el 1 de abril también se encuentra disponible un sistema de convenios para personas con ingresos menores a $5 millones, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus compromisos.
Toda la información sobre deuda CAE y opciones de regularización está disponible en el sitio web institucional de TGR.
CONAF EXIGIRÁ GUÍA ESPECIALIZADO Y EQUIPAMIENTO PARA RECORRER CIRCUITO “W” Y BASE TORRES DESDE ESTE 27 DE ABRIL
La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.
La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.