SERVICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INAUGURA NUEVO PUNTO DE LECTURA EN PUNTA ARENAS POR EL DÍA DEL LIBRO

En el marco del Día Internacional del Libro, el Servicio del Patrimonio Cultural inauguró un nuevo Punto de Lectura en la Unidad Vecinal N°22 “Mateo de Toro y Zambrano”, ubicada en el Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas. La actividad fue organizada por la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas y reunió a autoridades, vecinos y organizaciones locales.

El espacio busca acercar la lectura a la comunidad mediante el acceso gratuito a una colección de 300 libros de diversas temáticas, incluyendo historia regional, literatura chilena, poesía y ensayos. La iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a la cultura y fomentar el hábito lector en distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada se realizaron actividades dirigidas a niños y familias, como una experiencia de fomento lector basada en relatos del territorio patagónico y presentaciones artísticas de agrupaciones locales. La instancia también puso en valor la participación de la comunidad en la gestión del espacio, promoviendo el uso compartido de los libros.

Desde el Servicio del Patrimonio Cultural destacaron que estos puntos de lectura buscan convertirse en espacios abiertos y cercanos, donde la lectura se integre a la vida cotidiana de los barrios. En tanto, dirigentes vecinales valoraron la iniciativa, señalando que permitirá fortalecer el acceso a la cultura y generar nuevas instancias de participación comunitaria.

La inauguración se suma a una serie de actividades desarrolladas durante abril en el contexto del Mes del Libro, incluyendo conversatorios y presentaciones en distintos sectores de Punta Arenas, con el objetivo de promover la lectura y rescatar la memoria local.





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