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7 de junio de 2026

RELATOR MAURICIO SÁNCHEZ DESTACA EL VALOR DE LAS JINETEADAS Y LAS TRADICIONES RURALES EN MAGALLANES

Patagonia Rural.

RELATOR

Las jineteadas, fiestas costumbristas y encuentros criollos continúan siendo parte fundamental de la identidad de la región de Magallanes. Así lo destacó Mauricio Sánchez, reconocido animador y relator de jineteadas, durante una entrevista en Patagonia rural, donde compartió su experiencia vinculada a las actividades tradicionales que se desarrollan en distintos puntos de la Patagonia.

Durante la conversación, Sánchez recordó sus inicios en el relato de jineteadas y explicó cómo su vínculo con el campo y los caballos lo llevó a transformarse en una de las voces más reconocidas de este tipo de eventos en la región. Asimismo, destacó la importancia de preservar estas tradiciones, las que permiten reunir a familias, trabajadores rurales y comunidades completas en torno a una actividad profundamente arraigada en la cultura patagónica.

En Patagonia rural, el relator también abordó el trabajo que realizan los animadores y payadores para dar vida a los espectáculos criollos, resaltando la coordinación, el conocimiento y la improvisación que requieren estas presentaciones. En ese sentido, valoró el aporte de figuras regionales que han contribuido al desarrollo de este patrimonio cultural y el surgimiento de nuevas generaciones interesadas en mantener vigente la tradición.

Sánchez además puso énfasis en el rol que cumplen las fiestas costumbristas organizadas por las comunas rurales de Magallanes, mencionando eventos emblemáticos como la Fiesta del Ovejero, la Fiesta de la Chilena y el Festival de la Esquila. A su juicio, estas actividades no solo fortalecen la identidad local, sino que también proyectan las tradiciones patagónicas hacia nuevas generaciones y visitantes.

Finalmente, destacó la necesidad de seguir apoyando el recambio de jinetes, payadores y animadores para asegurar la continuidad de estas expresiones culturales. Según señaló, el compromiso de quienes participan en el mundo rural permite que las tradiciones sigan siendo parte activa de la historia y el presente de Magallanes.


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