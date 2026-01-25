CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026 EN VILLA CERRO CASTILLO

En la comuna de Torres del Paine, específicamente en el sector de Cerro Castillo, se desarrollará los días 30, 31 de enero y 1 de febrero la Fiesta La Chilena 2026, una celebración que tiene como objetivo poner en valor las costumbres y tradiciones propias de la Región de Magallanes.

El evento contará con diversas competencias tradicionales, entre las que destacan las jineteadas, la aparta de ganado y la carrera de tambores, actividades que forman parte del patrimonio rural y campesino del territorio y que convocan tanto a participantes locales como a público general.

La programación artística comenzará el viernes 30 de enero con la presentación de las agrupaciones Coirón y Fortaleza, junto a la animación de Paola Ruiz y Óscar España, dando inicio a un fin de semana cargado de música y tradiciones.

El sábado 31 de enero, la jornada nocturna estará marcada por las presentaciones de A los 4 Vientos, Sharon, Los Camperos del Chamamé, Sangre Cuartetera e Inestables, ofreciendo una variada parrilla musical que combinará estilos folclóricos y populares.

El cierre del evento, programado para el domingo 1 de febrero, contemplará un show folclórico con la participación de la Escuadra Patagónica de Huasas y Gauchas y el Grupo Folclórico Natalí, consolidando una jornada dedicada a las raíces culturales del sur del país.

La Fiesta La Chilena 2026 dispondrá además de una zona de camping municipal para quienes deseen permanecer durante los días del festival, con un valor de $10.000 por persona y por día, facilitando la participación de visitantes y familias en esta tradicional celebración magallánica.

​



Revisa los detalles de la programación del evento a continuación:

