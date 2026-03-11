LILIANA KUSANOVIC Y ALEJANDRO SOLO DE ZALDÍVAR: EMPRESARIOS DESTACAN OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DEL TURISMO EN MAGALLANES

En el programa Patagonia On Tour, los empresarios turísticos Alejandro Solo de Zaldívar y Liliana Kusanovic analizaron el presente y futuro del turismo en la región de Magallanes, destacando el gran potencial del territorio para seguir desarrollando nuevas experiencias.

Durante la conversación mencionaron proyectos como el desarrollo de Cabo Froward y otras iniciativas que permitirían diversificar la oferta y atraer visitantes durante todo el año.

Ambos coincidieron en la importancia de abrir nuevos circuitos y rutas para evitar la sobrecarga en destinos como Torres del Paine y proteger los paisajes naturales de la región.





