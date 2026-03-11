11 de marzo de 2026
LILIANA KUSANOVIC Y ALEJANDRO SOLO DE ZALDÍVAR: EMPRESARIOS DESTACAN OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DEL TURISMO EN MAGALLANES
Patagonia On Tour
En el programa Patagonia On Tour, los empresarios turísticos Alejandro Solo de Zaldívar y Liliana Kusanovic analizaron el presente y futuro del turismo en la región de Magallanes, destacando el gran potencial del territorio para seguir desarrollando nuevas experiencias.
Durante la conversación mencionaron proyectos como el desarrollo de Cabo Froward y otras iniciativas que permitirían diversificar la oferta y atraer visitantes durante todo el año.
Ambos coincidieron en la importancia de abrir nuevos circuitos y rutas para evitar la sobrecarga en destinos como Torres del Paine y proteger los paisajes naturales de la región.
KAST ACTIVA SU “GOBIERNO DE EMERGENCIA”: FIRMA SEIS DECRETOS CON FOCO EN FRONTERA, GASTO PÚBLICO Y PERMISOS AMBIENTALES
El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.
El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.