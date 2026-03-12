12 de marzo de 2026
CONVOCATORIA PROGRAMA COMPROMISO JOVEN AGENTES DE CAMBIO EN PORVENIR Y NATALES
Comunicado de prensa.
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) invita a jóvenes de las comunas de Porvenir y Natales a postular al componente Agentes de Cambio, parte central del Programa Compromiso Joven, que actualmente se desarrolla en la región de Magallanes y Antártica Chilena.
¿Quiénes pueden postular?
Jóvenes entre 15 y 29 años residentes en Porvenir y Natales.
¿Qué ofrece esta formación?
Un plan formativo online y gratuito, que incluye:
Módulos asincrónicos
Tutorías personalizadas
Talleres temáticos
Mentorías
Actividades regionales virtuales y presenciales
Certificación en Liderazgo Juvenil Comunitario
El objetivo es acompañar a las juventudes desde la detección de necesidades en su territorio hasta la formulación de proyectos reales que generen impacto positivo.
Beneficios de participar
Acceso a una red de apoyo institucional y comunitaria
Formación integral en participación y liderazgo
Posibilidad de postular al Fondo Concursable “Compromiso Joven 2026”, que financia proyectos locales por un monto de $1.500.000
Plazo de postulación
Hasta el 18 de marzo a las 12:00 horas.
Postulaciones en: www.injuv.gob.cl
Carla Cifuentes Vladilo, directora regional de INJUV Magallanes, expresó:
"Nuestro propósito es que las y los jóvenes de Porvenir y Natales asuman un rol protagónico en el desarrollo de sus comunidades. A través de esta iniciativa buscamos entregarles herramientas concretas que les permitan impulsar transformaciones y fortalecer la vida local de manera sostenible."
