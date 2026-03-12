Punta Arenas,
12 de marzo de 2026

TORMENTA ELÉCTRICA EN PUNTA ARENAS GENERÓ REGISTROS EN REDES SOCIALES Y TAMBIÉN CONTENIDO FALSO

El fenómeno registrado la noche del 11 de marzo en Punta Arenas dejó numerosos videos y fotografías en redes sociales. Especialistas explican por qué las tormentas eléctricas son poco frecuentes en Magallanes y advierten sobre imágenes que se compartieron ayer que no eran de la región o fueron generadas con inteligencia artificial.

tormenta electrica

La tormenta eléctrica registrada la noche del 11 de marzo en Punta Arenas generó una amplia circulación de videos y fotografías en redes sociales, donde vecinos captaron relámpagos iluminando el cielo de la ciudad.

Sin embargo, junto con registros reales también comenzaron a difundirse imágenes y videos alterados, de otros lugares o creados con inteligencia artificial, lo que generó dudas entre usuarios sobre la autenticidad de parte del material compartido durante la jornada.

El fenómeno llamó la atención de la comunidad debido a que las tormentas eléctricas no son habituales en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde predominan condiciones climáticas frías y relativamente estables.


​¿POR QUÉ SE PRODUCEN TORMENTAS ELÉCTRICAS EN MAGALLANES?

Para que se produzca una tormenta eléctrica deben coincidir condiciones específicas en la atmósfera, entre ellas inestabilidad, humedad y movimientos intensos de masas de aire.

Este tipo de eventos se originan generalmente cuando aire relativamente más cálido asciende rápidamente y entra en contacto con aire frío, generando nubes de gran desarrollo vertical conocidas como cumulonimbos, responsables de relámpagos, truenos y precipitaciones intensas.

Dentro de estas nubes se producen colisiones entre cristales de hielo y gotas de agua, lo que genera acumulación de cargas eléctricas positivas y negativas.

Cuando la diferencia entre estas cargas es muy grande, la atmósfera libera energía en forma de rayos o relámpagos, acompañados por el trueno, que corresponde al sonido producido por la expansión del aire calentado por la descarga eléctrica.

En el caso de Magallanes, las tormentas eléctricas suelen estar asociadas a sistemas frontales intensos provenientes del océano Pacífico, que aportan humedad y generan condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

Cuando estos eventos ocurren en la Patagonia chilena suelen ser breves pero intensos, pudiendo estar acompañados de viento, lluvia o granizo.

La tormenta del 11 de marzo generó una gran cantidad de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, especialistas advierten que durante fenómenos llamativos también es común la circulación de imágenes editadas o generadas digitalmente, lo que puede exagerar o distorsionar la magnitud real del evento.

Por ello, recomiendan verificar siempre la fuente original de los registros, la existencia de múltiples capturas del fenómeno desde distintos puntos de la ciudad y la coincidencia con reportes meteorológicos oficiales.

Aunque no son frecuentes, las tormentas eléctricas sí pueden ocurrir ocasionalmente en la Región de Magallanes, especialmente durante cambios bruscos de masas de aire asociados a sistemas frontales.



POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

KAST ACTIVA SU "GOBIERNO DE EMERGENCIA": FIRMA SEIS DECRETOS CON FOCO EN FRONTERA, GASTO PÚBLICO Y PERMISOS AMBIENTALES

El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

CAMBIO DE HORA: LAS RAZONES POR LAS QUE AYSÉN Y MAGALLANES NO RETRASARÁN LOS RELOJES EN ABRIL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Elizabeth Neracher 1

EDUCACIÓN CONTINUA: LA RESPUESTA DE INACAP A UN MUNDO LABORAL EN TRANSFORMACIÓN

Subsidios San Gregorio 2

MINVU CULMINA PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL OTORGANDO SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS EN SAN GREGORIO

