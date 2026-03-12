TORMENTA ELÉCTRICA EN PUNTA ARENAS GENERÓ REGISTROS EN REDES SOCIALES Y TAMBIÉN CONTENIDO FALSO

La tormenta eléctrica registrada la noche del 11 de marzo en Punta Arenas generó una amplia circulación de videos y fotografías en redes sociales, donde vecinos captaron relámpagos iluminando el cielo de la ciudad.

Sin embargo, junto con registros reales también comenzaron a difundirse imágenes y videos alterados, de otros lugares o creados con inteligencia artificial, lo que generó dudas entre usuarios sobre la autenticidad de parte del material compartido durante la jornada.

El fenómeno llamó la atención de la comunidad debido a que las tormentas eléctricas no son habituales en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde predominan condiciones climáticas frías y relativamente estables.





​¿POR QUÉ SE PRODUCEN TORMENTAS ELÉCTRICAS EN MAGALLANES?



Para que se produzca una tormenta eléctrica deben coincidir condiciones específicas en la atmósfera, entre ellas inestabilidad, humedad y movimientos intensos de masas de aire.

Este tipo de eventos se originan generalmente cuando aire relativamente más cálido asciende rápidamente y entra en contacto con aire frío, generando nubes de gran desarrollo vertical conocidas como cumulonimbos, responsables de relámpagos, truenos y precipitaciones intensas.

Dentro de estas nubes se producen colisiones entre cristales de hielo y gotas de agua, lo que genera acumulación de cargas eléctricas positivas y negativas.

Cuando la diferencia entre estas cargas es muy grande, la atmósfera libera energía en forma de rayos o relámpagos, acompañados por el trueno, que corresponde al sonido producido por la expansión del aire calentado por la descarga eléctrica.

En el caso de Magallanes, las tormentas eléctricas suelen estar asociadas a sistemas frontales intensos provenientes del océano Pacífico, que aportan humedad y generan condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

Cuando estos eventos ocurren en la Patagonia chilena suelen ser breves pero intensos, pudiendo estar acompañados de viento, lluvia o granizo.

La tormenta del 11 de marzo generó una gran cantidad de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, especialistas advierten que durante fenómenos llamativos también es común la circulación de imágenes editadas o generadas digitalmente, lo que puede exagerar o distorsionar la magnitud real del evento.

Por ello, recomiendan verificar siempre la fuente original de los registros, la existencia de múltiples capturas del fenómeno desde distintos puntos de la ciudad y la coincidencia con reportes meteorológicos oficiales.

Aunque no son frecuentes, las tormentas eléctricas sí pueden ocurrir ocasionalmente en la Región de Magallanes, especialmente durante cambios bruscos de masas de aire asociados a sistemas frontales.





​

