METEOROLOGÍA EMITE AVISO POR TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​​La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que está asociada a “chubascos aislados”.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en Magallanes?

El fenómeno se extenderá hasta la tarde de este miércoles 8 de octubre del 2025.

¿Qué es un aviso meteorológico?

A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Fuente: cnnchile.com

​







​

