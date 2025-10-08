Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

METEOROLOGÍA EMITE AVISO POR TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​LA DMC explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”.

tormentaselectricas

​​La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que está asociada a “chubascos aislados”.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en Magallanes?

  • El fenómeno se extenderá hasta la tarde de este miércoles 8 de octubre del 2025.

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Fuente: cnnchile.com




MONITORING ICEBERG A77

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS TÉMPANO TABULAR EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

