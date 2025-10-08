8 de octubre de 2025
METEOROLOGÍA EMITE AVISO POR TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
LA DMC explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes.
El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que está asociada a “chubascos aislados”.
¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en Magallanes?
- El fenómeno se extenderá hasta la tarde de este miércoles 8 de octubre del 2025.
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en una vivienda del Barrio Prat. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de riesgo vital.
