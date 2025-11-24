Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

CRITERIA: KAST LIDERA EN SEGUNDA VUELTA CON AMPLIA VENTAJA SOBRE JARA Y CONCENTRA MAYOR TRASPASO DE VOTOS

​El nuevo sondeo muestra que el republicano amplía su ventaja en el balotaje y concentra la mayor parte del apoyo proveniente del electorado de derecha, mientras que la abanderada oficialista retiene a casi la totalidad de sus votantes.

criteria

La mañana de este domingo, Criteria publicó una nueva edición de su Agenda, en la que midió por primera vez las preferencias de segunda vuelta tras la elección presidencial del pasado 16 de noviembre.

El sondeo mostró un crecimiento tanto de José Antonio Kast (Partido Republicano) como de Jeannette Jara (PC), aunque con una brecha que se amplía en favor del candidato opositor.

En la pregunta cerrada sobre por quién votarían los encuestados en un balotaje, Kast alcanza 50% de las preferencias (+3 puntos respecto a la medición anterior), mientras que Jara obtiene 36% (+3). En tanto, un 14% declara que votaría nulo o blanco, seis puntos menos que la semana pasada.

Traspaso de votos tras la primera vuelta

El 99% de quienes ya habían respaldado a Jara y el 98% de quienes votaron por Kast repetirían su preferencia en segunda vuelta, mostrando altos niveles de fidelidad.

Entre los votantes de Franco Parisi (PDG), grupo que según Criteria es mayoritariamente joven y de nivel socioeconómico bajo, el 40% afirma que votará nulo, un 35% se inclina por Kast y un 25% por Jara.

En el caso de Johannes Kaiser (PNL), la inclinación es categórica: 91% de sus votantes migraría hacia Kast, 6% votaría nulo y solo un 3% apoyaría a Jara.

Entre los adherentes de Evelyn Matthei (UDI), Kast también capitaliza la mayoría de los apoyos: 56% optaría por el republicano, mientras que un 23% votaría por Jara. El 21% restante declara intención de votar nulo o blanco.

Expectativas sobre el resultado y evaluación del gobierno

En la pregunta abierta sobre quién creen los encuestados que será el próximo presidente o presidenta, Kast continúa liderando ampliamente, con 59% (+25). Jara, en tanto, se mantiene en segundo lugar con 33% (+4).

En cuanto a la evaluación del Presidente Gabriel Boric, su aprobación se mantiene en 30%, mientras que su desaprobación sube un punto y llega a 62%.

Asimismo, la aprobación al gobierno se sostiene en 28%, con una desaprobación que retrocede a 64% (-1 punto).

Fuente: latercera.com 




cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE

Leer Más

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

AP 9

hectorvaldes

“GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA NAVAL” LLEGA A PUNTA ARENAS: LA EXPOSICIÓN DEL DR. VALDÉS QUE YA HAN VISTO MÁS DE 50 MIL PERSONAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

jgarland

JIMMY GALARD LANZA SU NUEVO EP “JEREMY”, UN VIAJE DE “FOLKLORE INDIE” A SUS RAÍCES PATAGÓNICAS

