Punta Arenas,
4 de enero de 2026

PRESIDENTE BORIC LLAMA A ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON LOS MEJORES PUNTAJES DE LA PAES 2026

​El Mandatario, junto al ministro de Educación, se contactaron con los alumnos que destacaron en la prueba, y los invitaron al tradicional desayuno en La Moneda.

boricpaes

El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamaron a los estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.

A través de un video, se puede ver a las autoridades conversando con los alumnos, a quienes además invitaron al tradicional desayuno en La Moneda.

“¿Cómo estás? Hablas con Gabriel Boric. ¿Sospechas por qué te llamo o no? Te llamo para felicitarte, para decirte que eres seca, te fue muy bien en la PAES”, señaló el Mandatario.

Además, el Presidente envió sus felicitaciones “a todos quienes alcanzaron los resultados que esperaban“.

“Estoy seguro que aportarán al país desde lo que su corazón los impulse estudiar. Mi reconocimiento y cariño también para quienes no les fue como esperaban y seguirán buscando oportunidades para su futuro. Sepan que su historia recién comienza", indicó.

El desayuno entre los alumnos y las autoridades se realizará este lunes 5 de enero en el Palacio de La Moneda a contar de las 11:00 horas, donde estará el Presidente Boric junto al ministro Cataldo y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.

Fuente: adnradio.cl


VAN KLAVEREN SOBRE CHILENOS EN VENEZUELA: "NO HEMOS TENIDO NOTICIAS DE SITUACIONES COMPLEJAS"

VAN KLAVEREN SOBRE CHILENOS EN VENEZUELA: "NO HEMOS TENIDO NOTICIAS DE SITUACIONES COMPLEJAS"

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

natales entrada
nuestrospodcast
ROD_3623 (Copiar)

SEREMI DE SALUD REALIZA REUNIÓN INTERSECTORIAL PARA FORTALECER IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (RSI) EN MAGALLANES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRESIDENTE BORIC LLAMA A ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON LOS MEJORES PUNTAJES DE LA PAES 2026

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

primer-nacido-ano-2026

LLEGÓ AL MUNDO A LAS 00:00 HORAS: YAEL JEREMÍAS ES EL PRIMER NACIDO DEL NUEVO AÑO 2026